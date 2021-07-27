ماهي أعراض نزلات البرد الصيفية وما أسبابها

نزلات البرد الصيفية من الأمراض الشائع الإصابة بها في فصل الصيف، والرغم من أنها ترتبط بفصل الشتاء، إلا أنها أكثر حدة في الصيف، ولهذه الحالة المرضية التي دوت الخليج من أنواع أمراض الانفلونزا الموسمية مسببات وأعراض وردت في موقع مستشفى السعودي الالماني، وجاء بها التالي:

أسباب نزلات البرد الصيفية:

مخالطة المصابين دوت الخليج أول طرق الإصابة بنزلات البرد الصيفية فهي مرض معدي.

تعرض الجسم للإصابة بالتهاب فيروسي وليس بكتيري.

تقليل ارتداء الملابس.

التعرض لتيارات الهواء المباشر بعد الاستحمام.

أعراض نزلات البرد الصيفية:

ارتفاع حرارة الجسم.

السعال الجاف المتكرر.

حكة بالأذن.

صعوبة في البلع.

العطس المتكرر واحتقان الأنف.

الشعور بالتعب والإرهاق والضعف العام.

طرق الوقاية والعلاج لنزلات البرد الصيفية:

الراحة التامة عند الإصابة بنزلات البرد الصيفية حتى يتسنى للجسم استعادة نشاطه.

النوم لفترات كافية.

التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المفيدة.

التغذية الجيدة لرفع مناعة الجسم ومساعدته على مقاومة الفيروسات.

شرب السوائل الكافية لتعويض السوائل المفقودة.

الحفاظ على النظافة العامة والشخصية.

يمكن أخذ المسكنات البسيطة للتخفيف من الأعراض.

عدم مشاركة الآخرين الأدوات الشخصية.

شرب المشروبات الصحية الدافئة.

بعد كورونا نزلات البرد الصيفية أقوى من قبل فلماذا..

الاجراءات التي فرضتها الهيئات الصحية في مختلف دول العالم خلال فترات انتشار كورونا وخاصة في العام السابق ساهمت في تقليل عدد الإصابات بالأمراض الفيروسية والموسمية الشائعة، إلا أنه وبعد تخفيف الاجراءات عادت تلك الأمراض ولكن بشكل أقوى حسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

وترجع بعض الأسباب إلى أن الالتزام بالمبادئ التوجيهية مثل لتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وكثرة التعقيم أدت عن دون قصد إلى قلة قدرة أجهزة المناعة على مكافحة الجراثيم والبكتيريا الأخرى، ومع بدء التخفيف التدريجي من التدابير الاحترازية عادت الإنفلونزا إلى الانتشار مجددًا بقوة عقب عام من الأمان النسبي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.