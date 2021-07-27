ما دوت الخليج أنواع الأطعمة التي تسرع التعافي من كوفيد 19، وبات أكيداً أن بعض أنواع الطعام تسهم بشكل قوي وفعال في تسريع مدة التعافي من مرض كوفيد 19 بالمقارنة مع أنواع أخرى مهما كانت قيمتها الغذائية العالية.

ويشدَد الخبراء والأطباء على ضرورة إيلاء الجانب الغذائي، أهمية كبرى في التعافي من كوفيد 19 بموازاة الأدوية الموصوفة لكل عرض أو حالة صحية ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا. كون الغذاء يقوي مناعة الجسم في المقام الأول، ويساعد في تخفيف أو تجنب مضاعفات مرض كوفيد 19 التي يصل بعضها لحد دخول المستشفى والعناية المركزة، مع تسجيل حالات وفيات كثيرة بسبب هذا المرض.

فما دوت الخليج أنواع الأطعمة التي تسرع التعافي من كوفيد 19؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً بناء لمعلومات جمعناها لكم.

ما دوت الخليج أنواع الأطعمة التي تسرع التعافي من كوفيد 19

يضمن النظام الغذائي الصحي الوقاية من العديد من الأمراض، العادية منها والمزمنة، إضافة إلى ضمان سرعة التعافي من المرض كما هو الحال مع مرض كوفيد 19 المسيطر على معظم دول العالم حالياً.

وقد أجرى باحثون من قسم العلوم الصيدلانية في جامعة بارانا الفدرالية في البرازيل دراسة نشرت نتائجها في مجلة التغذية السريرية ،(Clinical Nutrition Journal)، استخدموا فيها بيانات 170 دولة بهدف تحديد تأثير بعض الأطعمة والمغذيات على صحة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من تأكيد الباحثين عدم وجود معايير قياسية لعملية التعافي من كوفيد 19 بسبب تعقيد المرض وديناميكيات الوباء، إلا أنهم تمكنوا من تحديد الخيارات الغذائية ذات التأثير الإيجابي على صحة المرضى واعتمادها كنهج مساعد لتحسين الحالة الصحية للمرضى وليس كعلاج، بالتوازي مع استشارة الطبيب.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطعمة التالية دوت الخليج الأفضل في عملية التعافي من كوفيد 19:

الخضروات والفواكه: تأتي في طليعة الأطعمة التي تسرع في التعافي من كوفيد 19، نظراً لمحتواها العالي من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تحارب الإلتهابات وتقوي المناعة. وتعد الإلتهابات السبب الرئيسي في تراجع صحة مرضى كوفيد 19، لذا فإن تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البروكلي والخضروات الورقية والبرتقال والكيوي، يسهم في تعزيز مناعة الجسم ضد الإلتهابات والتخفيف من حدتها.

البيض: من الأطعمة الموصى بتناولها لتعزيز صحة الجسم والتعافي من كوفيد 19، كون البيض غني بجميع الخصائص الغذائية الضرورية للجسم مثل الزنك وفيتامين أ. كما يعد البيض مصدراً طبيعياً للبروتين عالي الجودة والسيلينيوم وفيتامين د.

لكن المصابين بمرض كوفيد 19 ممن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، عليهم استشارة الطبيب أولاً حول تناول البيض.

البروتينات: ويساعد الحليب ومنتجات الألبان والأسماك والمحار، في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا من خلال توفير البروتينات والمغذيات الأساسية للجسم. وبحسب الباحثين، فإن انخفاض مستويات البروتين في الجسم يمكن أن يزيد خطر الإصابة بعدوى كوفيد 19، ويتسبب في إنتاج مستويات منخفضة من الأجسام المضادة. الزنك والسيلينيوم: من المصادر المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والإلتهابات، ويعد الزنك من أكثر المعادن المساعدة في محاربة فيروس كورونا ومضاعفاته الصحية. فيما يأتي السيلينيوم في مقدمة مضادات الأكسدة الضرورية للتطور السليم للخلايا المناعية.

ويتواجد الزنك والسيلينيوم في الحليب ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والمحار والبيض والخضروات، وهي من الأطعمة التي أظهرت الدراسة أنها تسرع عملية التعافي.