طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية، بالإضافة إلى أنه يشعر بالسعادة فهو غني بالشوكولاتة، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كوكيز الشاي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة

يتكون الكوكيز بالشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغني بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

420 جم كم الدقيق.

55 جم من الكاكاو.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات صودا.

رشة ملح.

225 جم من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

100 جم من السكر البني.

200 جم من السكر الأبيض.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

200 جم من شوكلت شيبس (حبيبات شوكولاتة).

للتزيين

حبيبات شوكلت شيبس.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت وقصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم ننخل عليه المواد الجافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات صودا والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الزبدة والسكر البني والسكر الأبيض، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيض والفانيليا، ثم نخفق جيداً حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف خليط المواد الجافة بالتدريج ونقلبهم جيداً بسباتولا حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

ثم نضيف شوكلت شيبس ونخلطهم جيداً.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز، ثم نشكل فيها العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم ونباعد بينهم.

بعد ذلك نوزع على كل قطعة شوكلت شيبس.