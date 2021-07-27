طريقة عمل المهلبية بطريقة مختلفة وبكل سهولة والطعم روعة

المهلبية تعد من أجمل أطباق الحلويات الباردة، وتعرف عند الكثير من الأشخاص بإسم حلى الكؤوس، التي تتميز برائحة وطعم رائعين للغاية، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل مهلبية سهلة. طريقة عمل المهلبية بالنشا والحليب طريقة عمل المهلبية بالنشا والحليب المكونات: كيلو إلا ربع من الحليب.

70 جرام من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة التحضير اخلطي النشا مع مقدار الماء جيدا، حتى يذوب النشا. امزجي السكر مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم اتركي الخليط لمدة 5 دقائق. اسكبي خليط النشا فوق خليط السكر، ثم اخلطيهم جيدا بشكل مستمر، حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط جانبا، ثم ضيفي إليه ماء الزهر. ضعي المهلبية بأكواب التقديم، ثم زينيها بالمكسرات. ضعي مهلبية النشاء والحليب داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل المهلبية بالقشطة والشكولاتة طريقة التحضيرطريقة عمل المهلبية بالقشطة والشكولاتة المكونات: 750 جرام من الحليب.

40 جرام من النشا.

نصف كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كاكاو خام.

كوب إلا ربع كبير من السكر.

ملعقة متوسطة من ماء الزهر.

كأس صغير من مكعبات الشيكولاتة. طريقة التحضير امزجي السكر مع الحليب جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيهم ضعيه على النار، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق. ضيفي الكاكاو إلى الخليط السابق، ثم امزجيهم جيدا. اخلطي الماء مع مقدار النشا، حتى يذوب النشا تماما، ثم ضفيهم إلى خليط الحليب. اتركي الخليط على النار حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي ماء الزهر فوق الخليط، ثم قلبيه واتركيه جانبا. امزجي القشطة مع المهلبية بواسطة المضرب الكهربائي، ثم اسكبي المهلبية بأطباق التقديم، ثم زينيها بالشكولاتة. ضعي مهلبية الكريمة والشكولاتة داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. أفكار بسيطة وزعي كمية المهلبية إلى عدة أكواب، حتى تحضري أكثر من طبق. يمكن أن تضيفي ألوان طعام إلى المهلبية بعد تحضيرها، خاصة إذا كنت تحضريها إلى أطفالك. ضيفي بعض النكهات الطبيعية إلى المهلبية أثناء تحضيرها، لكي تعطيك مذاق خاص. طريقة التحضيرأفكار بسيطة الوسوم

المهلبية تعد من أجمل أطباق الحلويات الباردة، وتعرف عند الكثير من الأشخاص بإسم حلى الكؤوس، التي تتميز برائحة وطعم رائعين للغاية، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل مهلبية سهلة. طريقة عمل المهلبية بالنشا والحليب طريقة عمل المهلبية بالنشا والحليب المكونات: كيلو إلا ربع من الحليب.

70 جرام من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة التحضير اخلطي النشا مع مقدار الماء جيدا، حتى يذوب النشا. امزجي السكر مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم اتركي الخليط لمدة 5 دقائق. اسكبي خليط النشا فوق خليط السكر، ثم اخلطيهم جيدا بشكل مستمر، حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط جانبا، ثم ضيفي إليه ماء الزهر. ضعي المهلبية بأكواب التقديم، ثم زينيها بالمكسرات. ضعي مهلبية النشاء والحليب داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل المهلبية بالقشطة والشكولاتة طريقة التحضيرطريقة عمل المهلبية بالقشطة والشكولاتة المكونات: 750 جرام من الحليب.

40 جرام من النشا.

نصف كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كاكاو خام.

كوب إلا ربع كبير من السكر.

ملعقة متوسطة من ماء الزهر.

كأس صغير من مكعبات الشيكولاتة. طريقة التحضير امزجي السكر مع الحليب جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيهم ضعيه على النار، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق. ضيفي الكاكاو إلى الخليط السابق، ثم امزجيهم جيدا. اخلطي الماء مع مقدار النشا، حتى يذوب النشا تماما، ثم ضفيهم إلى خليط الحليب. اتركي الخليط على النار حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي ماء الزهر فوق الخليط، ثم قلبيه واتركيه جانبا. امزجي القشطة مع المهلبية بواسطة المضرب الكهربائي، ثم اسكبي المهلبية بأطباق التقديم، ثم زينيها بالشكولاتة. ضعي مهلبية الكريمة والشكولاتة داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. أفكار بسيطة وزعي كمية المهلبية إلى عدة أكواب، حتى تحضري أكثر من طبق. يمكن أن تضيفي ألوان طعام إلى المهلبية بعد تحضيرها، خاصة إذا كنت تحضريها إلى أطفالك. ضيفي بعض النكهات الطبيعية إلى المهلبية أثناء تحضيرها، لكي تعطيك مذاق خاص. طريقة التحضيرأفكار بسيطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المهلبية بطريقة مختلفة وبكل سهولة والطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.