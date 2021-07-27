مكون اقوي من الكيراتين لفرد الشعر من خشن ومجعد الي حرير انسيابي في دقائق بدون أي مواد كيميائية

مكون اقوي من الكيراتين لفرد الشعر من خشن مجعد الي حرير انسيابي، الشعر الخشن يحتاج إلى الوصفات التي تساعد على تنعيمه، وإكسابه مظهر أفضل، والتيسير من تصفيفه، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف على بعض الطرق والوصفات التي تجعل الشعر الخشن أكثر نعومة بتكرار الاستعمال، حيث سنذكر أهم الزيوت الطبيعية، وكيفية دمجها مع بعضها، وذلك حتى يتسنى لنا الحصول على تركيبة من الطبيعة غنية بالمغذيات التي تضاعف من جمال ورونق الشعر.

مكون اقوي من الكيراتين لفرد الشعر

الشعر الخشن من الممكن أن نحسن من مستواه، ونزيد من نعومته بالاعتماد على وصفة يتم تحضيرها بالاستعمال للمكونات الآتية:

زيت زيتون.

زيت خروع.

زيت سمسم.

زيت جزر.

زيت اللوز.

زيت الجرجير.

طريقة التحضير والاستعمال لتلك الوصفة الزيتية تكون كما يلي بالنقاط الآتية:

نحضر قارورة، وفيها يتم سكب مختلف الزيوت الطبيعية سالفة الذكر، ويتم تغطيتها، ورجها بشكل جيد.

التقليب يزيد من المزج لكافة الزيوت مع بعضها البعض.

الاستعمال يكون بشكل مباشر على خصلات الشعر، مع إمكانية أن يكون الشعر مبتل بشكل خفيف، وتوزيع خليط الزيوت بمختلف أنحاء الشعر.

المواظبة على الوصفة بمعدل ثلاث أيام بالأسبوع، والتكرار يكسب الشعر النعومة الفائقة.

• غسل الشعر غقب التطبيق، وتصفيفه، وسيكون هناك فارق بملمس الشعر حيث تزداد النعومة، كما يزيد لمعان الشعر.

اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

تلك الطريقة تكون معتمدة على التوفير للمقادير الطبيعية الآتي ذكرها بالنقاط القادمة:

جل الصبار.

ملعقتان زبادي.

زيت السمسم.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير، وكيفية التطبيق: