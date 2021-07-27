سر عمل شاورما اللحم وأسهل طريقة التتبيل و التحضير بمذاق شهي كالمطاعم

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شاورما اللحم من أكثر ما يتم البحث عنه في مواقع جوجل، من ناحية السيدات والشباب أيضا، حيث أنها من الأكلات الشهية، التي تتميز بالمذاق الشهي، والطعم الذي يميزها عن غيرها، وتحتوي أيضا على التوابل الغنية بالنكهة، المفيدة للصحة، حيث تضيف إلى طعمها المتميز، فتسعي الكثيرات بالوصول بطعم الأكل الخاص بهم، إلى طعم مذاق المطاعم، حيث تعد الشاورما من الأكلات المعروفة في مصر، منذ فترة بعيدة، ويحاول كلا منا التجديد، والافتكاس في مكوناتها، ومحاولة الوصول إلى اطعم ما يكون، ومن خلال السطور القليلة الآتية سنحاول أن نوضح كل ما يتعلق بالشاورما.
هناك من يفضل تحضير شاورما الدجاج بالمقادير، كما نقدم لكم الآن شاورما اللحم وهذه الكمية تكفي ل4 أفراد فقط:
- نصف كيلو من اللحم الأحمر مقطع إلى قطع صغيرة بالطول.
- 2 بصلة مقطعه بطريقة دائرية رفيعة.
- عدد 2 فلفل ألوان مقطعة بالطول.
- 1فلفل شطه مقطع بصورة دائرية.
- حبتين طماطم مقطع صغير.
- ثوم مفروم ناعم.
- خل، عصير 2 ليمونه، معلقة من السبع بهارات، شطه
- وحبهان مطحون، فلفل اسود، ملح، كزبرة جافة، قرفة وكركم حسب الرغبة.
- توضع جميع البهارات الجافة في بوله عميقة، ثم يضاف إليها البصل
- ثم الثوم المفروم ، ويوضع اللحم المقطع عليها
- نقوم بالتقليب الجيد، بحيث يتم التجانس بين جميع المكونات.
- ونقوم بتغطية البوله بغطاء مطاط (الاسسترتش)، حيث أن ذلك الغطاء يساعد في تجانس الخليط.
- ويوضع في الثلاجة، بحيث لا تقل عن 6 ساعات، حتى نصل إلى الطعم المميز للشاورما.
يوضع الزيت في مقلاة وبعد تسخينها، يوضع الخليط عن طريق الصدمة، ويوضع الفلفل الألوان والأخضر والبصل، ولا يتم التقليب إلا بعد 3 دقائق على الأقل، وبعد جفاف السائل توضع قطع الطماطم،ثم يقلب لبضع دقائق، حينئذ تصبح شاوراما اللحم جاهزه للتقديم مع العيش الشامي وسلطة الطحينة، والبطاطس المحمرة.أسهل طريقة شاوراما اللحم
ولقد عرفنا مكونات شاورما اللحم، ألا وهي قطع اللحم، الليمون ، والبصل، والزيت، والتوابل، والزبادي، وقطع الطماطم، ومكوناتها المميزة، وطعمها المتميز، الشاورما تتعدد أصنافها، وتتميز بما يقدم معها، سواء في ساندوتشات، أو مع خبز وبطاطس، أو مايونيز وكاتشب، وكل مما سبق، يضفي نكهة مميزة للشاورما.
وتوضع جميع المكونات في طبق عميق، حيث يتم تجانس الخليط تماما، نضع مقلاه مناسبة للكمية على النار، وننتظر حتي تسخن، ثم نضيف الخليط عن طريق الصدمة، حيث يتم جفاف كل السوائل الموجودة في الخليط، ويوضع البصل والفلفل، ننتظر حتى تمام النضج، وتقدم الشاورما مع عيش شامي، طحينه، وبعض من المخلل الحار.
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شاورما اللحم من أكثر ما يتم البحث عنه في مواقع جوجل، من ناحية السيدات والشباب أيضا، حيث أنها من الأكلات الشهية، التي تتميز بالمذاق الشهي، والطعم الذي يميزها عن غيرها، وتحتوي أيضا على التوابل الغنية بالنكهة، المفيدة للصحة، حيث تضيف إلى طعمها المتميز، فتسعي الكثيرات بالوصول بطعم الأكل الخاص بهم، إلى طعم مذاق المطاعم، حيث تعد الشاورما من الأكلات المعروفة في مصر، منذ فترة بعيدة، ويحاول كلا منا التجديد، والافتكاس في مكوناتها، ومحاولة الوصول إلى اطعم ما يكون، ومن خلال السطور القليلة الآتية سنحاول أن نوضح كل ما يتعلق بالشاورما.
هناك من يفضل تحضير شاورما الدجاج بالمقادير، كما نقدم لكم الآن شاورما اللحم وهذه الكمية تكفي ل4 أفراد فقط:
- نصف كيلو من اللحم الأحمر مقطع إلى قطع صغيرة بالطول.
- 2 بصلة مقطعه بطريقة دائرية رفيعة.
- عدد 2 فلفل ألوان مقطعة بالطول.
- 1فلفل شطه مقطع بصورة دائرية.
- حبتين طماطم مقطع صغير.
- ثوم مفروم ناعم.
- خل، عصير 2 ليمونه، معلقة من السبع بهارات، شطه
- وحبهان مطحون، فلفل اسود، ملح، كزبرة جافة، قرفة وكركم حسب الرغبة.
- توضع جميع البهارات الجافة في بوله عميقة، ثم يضاف إليها البصل
- ثم الثوم المفروم ، ويوضع اللحم المقطع عليها
- نقوم بالتقليب الجيد، بحيث يتم التجانس بين جميع المكونات.
- ونقوم بتغطية البوله بغطاء مطاط (الاسسترتش)، حيث أن ذلك الغطاء يساعد في تجانس الخليط.
- ويوضع في الثلاجة، بحيث لا تقل عن 6 ساعات، حتى نصل إلى الطعم المميز للشاورما.
يوضع الزيت في مقلاة وبعد تسخينها، يوضع الخليط عن طريق الصدمة، ويوضع الفلفل الألوان والأخضر والبصل، ولا يتم التقليب إلا بعد 3 دقائق على الأقل، وبعد جفاف السائل توضع قطع الطماطم،ثم يقلب لبضع دقائق، حينئذ تصبح شاوراما اللحم جاهزه للتقديم مع العيش الشامي وسلطة الطحينة، والبطاطس المحمرة.أسهل طريقة شاوراما اللحم
ولقد عرفنا مكونات شاورما اللحم، ألا وهي قطع اللحم، الليمون ، والبصل، والزيت، والتوابل، والزبادي، وقطع الطماطم، ومكوناتها المميزة، وطعمها المتميز، الشاورما تتعدد أصنافها، وتتميز بما يقدم معها، سواء في ساندوتشات، أو مع خبز وبطاطس، أو مايونيز وكاتشب، وكل مما سبق، يضفي نكهة مميزة للشاورما.
وتوضع جميع المكونات في طبق عميق، حيث يتم تجانس الخليط تماما، نضع مقلاه مناسبة للكمية على النار، وننتظر حتي تسخن، ثم نضيف الخليط عن طريق الصدمة، حيث يتم جفاف كل السوائل الموجودة في الخليط، ويوضع البصل والفلفل، ننتظر حتى تمام النضج، وتقدم الشاورما مع عيش شامي، طحينه، وبعض من المخلل الحار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل شاورما اللحم وأسهل طريقة التتبيل و التحضير بمذاق شهي كالمطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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