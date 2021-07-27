طريقة عمل كيكه جوز الهند بالكراميل بطعم ومذاق جديد

. طريقة تحضير كيكة جوز الهند بالكراميل من والوصفات الجديدة الشهية ذات نكهه مميزه غيري في وصفاتك، وحضري معنا وصفتنا اليوم لتقدميها لضيوفك و تفرحي بها أولادك، كما أن كيكه جوز الهند بالكراميل بها العديد من العناصر الغذائية، لنمو صحي لأطفالك من حليب وبيض و جوز هند، الذي يحمل الكثير من الصفات والخصائص الهامة ،فيمكن تحضير كيكه جوز الهند بالكراميل بجانب الحلويات الأخري في أعياد الميلاد أو المناسبات العديدة المختلفة نبدأ وصفاتنا بمكونات بسيطة على كل أم وسرعة في التحضير ونتيجة مضمونة. طريقة عمل كيكه جوز الهند ومكوناتها طريقة عمل كيكه جوز الهند ومكوناتها مكونات الطبقة الأولي: عدد 4 حبات بيض.

1 كوب سكر.

عدد 1 عبوة قشطه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب حليب سائل.

اربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب زيت نباتي صحي.

عدد اربع أكواب دقيق متعدد الاستعمالات.

رشه خفيفه من الملح. طريقة تجهيز الطبقة الثانية لكيكه جوز الهند طريقة تجهيز الطبقة الثانية لكيكه جوز الهند المكونات: حليب.. مقدار كوب. سكر.. مقدار كوب. جوز هند.. مقدار 2 كوب. دقيق السميد.. ثلاث ملاعق كبيرة. نشا الذرة… مقدار ملعقة كبيرة. الزبدة..مقدار نصف ملعقة كبيرة. مكونات الطبقة الثالثة علبة قشطه.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب حليب.

كريم كراميل عبوة.

خمس ملاعق كبيرة سكر.

نحتاج ملعقة كبيرة زيت. خطوات التحضير سوف نبدأ في تحضير الطبقة الأولي بوضع المكونات من السكر والبيض، والفانيليا والحليب والزيت في وعاء الخلاط الكهربائي, ثم نبدأ في الخلط جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها. نقوم بإحضار وعاء اخر ونضع فيه المكونات الجافة، منها الكاكاو والدقيق والملح والبيكنج باودر تقلب المكونات مع بعضها. من ثم ننزل بخليط الكيك فوق خليط البيض بالتدريج مع الاستمرار في عملية الخلط حتى تمتزج المكونات جيدا. نجاح صنية خبز ثم ندهنها ونسكب الخليط فيها، وتدخل الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لحين نضوج الكيك. تسحب الكيكه من الفرن وتترك جانبا لتبرد. يقطع الكيك إلى فتافيت صغيرة ويضاف إليه القشطه. ثم يرص في قاع قالب متحرك، هذه هي الطبقة الأولي. الطبقة الثانية نحضر وعاء نضع فيه جوز الهند والسكر والحليب والسميد والنشا والزبدة. ثم يرفع فوق النار مع التقليب المستمر حتى تظهر فقعات على السطح. يسكب المزيج فوق طبقه الكيك في القاع. الطبقة الثالثة في وعاء اخر على النار نضع فيه المكونات من الكاكاو والكريم كراميل والحليب والسكر والزيت. ثم ترفع المكونات فوق نار هادئة حتى يغلي المزيج. تسكب الطبقة الثالثة فوق قالب الكيك ويدخل الثلاجة حتى يبرد و يتماسك ثم يتم تقديمه بصحة وهنا. خطوات التحضير الوسوم

. طريقة تحضير كيكة جوز الهند بالكراميل من والوصفات الجديدة الشهية ذات نكهه مميزه غيري في وصفاتك، وحضري معنا وصفتنا اليوم لتقدميها لضيوفك و تفرحي بها أولادك، كما أن كيكه جوز الهند بالكراميل بها العديد من العناصر الغذائية، لنمو صحي لأطفالك من حليب وبيض و جوز هند، الذي يحمل الكثير من الصفات والخصائص الهامة ،فيمكن تحضير كيكه جوز الهند بالكراميل بجانب الحلويات الأخري في أعياد الميلاد أو المناسبات العديدة المختلفة نبدأ وصفاتنا بمكونات بسيطة على كل أم وسرعة في التحضير ونتيجة مضمونة. طريقة عمل كيكه جوز الهند ومكوناتها طريقة عمل كيكه جوز الهند ومكوناتها مكونات الطبقة الأولي: عدد 4 حبات بيض.

1 كوب سكر.

عدد 1 عبوة قشطه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب حليب سائل.

اربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب زيت نباتي صحي.

عدد اربع أكواب دقيق متعدد الاستعمالات.

رشه خفيفه من الملح. طريقة تجهيز الطبقة الثانية لكيكه جوز الهند طريقة تجهيز الطبقة الثانية لكيكه جوز الهند المكونات: حليب.. مقدار كوب. سكر.. مقدار كوب. جوز هند.. مقدار 2 كوب. دقيق السميد.. ثلاث ملاعق كبيرة. نشا الذرة… مقدار ملعقة كبيرة. الزبدة..مقدار نصف ملعقة كبيرة. مكونات الطبقة الثالثة علبة قشطه.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب حليب.

كريم كراميل عبوة.

خمس ملاعق كبيرة سكر.

نحتاج ملعقة كبيرة زيت. خطوات التحضير سوف نبدأ في تحضير الطبقة الأولي بوضع المكونات من السكر والبيض، والفانيليا والحليب والزيت في وعاء الخلاط الكهربائي, ثم نبدأ في الخلط جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها. نقوم بإحضار وعاء اخر ونضع فيه المكونات الجافة، منها الكاكاو والدقيق والملح والبيكنج باودر تقلب المكونات مع بعضها. من ثم ننزل بخليط الكيك فوق خليط البيض بالتدريج مع الاستمرار في عملية الخلط حتى تمتزج المكونات جيدا. نجاح صنية خبز ثم ندهنها ونسكب الخليط فيها، وتدخل الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لحين نضوج الكيك. تسحب الكيكه من الفرن وتترك جانبا لتبرد. يقطع الكيك إلى فتافيت صغيرة ويضاف إليه القشطه. ثم يرص في قاع قالب متحرك، هذه هي الطبقة الأولي. الطبقة الثانية نحضر وعاء نضع فيه جوز الهند والسكر والحليب والسميد والنشا والزبدة. ثم يرفع فوق النار مع التقليب المستمر حتى تظهر فقعات على السطح. يسكب المزيج فوق طبقه الكيك في القاع. الطبقة الثالثة في وعاء اخر على النار نضع فيه المكونات من الكاكاو والكريم كراميل والحليب والسكر والزيت. ثم ترفع المكونات فوق نار هادئة حتى يغلي المزيج. تسكب الطبقة الثالثة فوق قالب الكيك ويدخل الثلاجة حتى يبرد و يتماسك ثم يتم تقديمه بصحة وهنا. خطوات التحضير

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