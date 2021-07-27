طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني مع صلصة الدقوس وبهارات الكبسة

طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني، من أشهر وأشهى المأكولات الرئيسية في دول الخليج عموماً، والمملكة العربية السعودية والكويت خاصةً، وهي تتكون من أرز طويل الحبة، ومن المشهور أنها تقدم مع لحم الضأن، ولكن أيضاً يمكن أن تقدم مع لحم الماعز أو الدجاج أو أي نوع من اللحم، ويضاف إليها المكسرات المفضلة، وفي بعض الدول يسمونها “بالمكبوس”، وفي بعض البلدان أيضاً أكلة مشهورة شبيهه بها تسمى “المطبق”، ولكن تقدم مع السمك أو الروبيان بدلاً من اللحم.

طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني

بالرغم من أن المأكولات والثقافات في المطابخ العالمية والأوروبية، قد غزت مطابخ دول الخليج ، إلا أن للكبسة مكانتها التي لا تفقدها أبداً من قبل عشاقها، فهي تعتبر الوجبة الرئيسية في أي سفرة من سفر المطابخ الخليجية، ولهذا سوف نتناول مقاديرها وطريقة عملها، وما هي البهارات اللازمة لطهيها، وماهو الصوص المفضل الذي يقدم معها.

أولاً الكبسة باللحمة الضاني

المقادير:

لحمة ضاني مكعبات.

أرز بسمتي منقوع لمدة 10 دقائق في مياه.

طماطم مكعبات.

جزر مبشور.

فلفل حامي.

ليمون مجفف (لومي).

2 فص ثوم شرائح رفيعة.

حبهان.

ورق لورا.

عود قرفة خشب.

ملعقة كبيرة ونصف ملعقة كبيرة بهارات الكبسة.

ملح طعام (حسب الرغبة).

زيت طعام.

مياه ساخنة.

طريقة التحضير:

بعد سلق اللحمة يتم تشويحها في ملعقة كبيرة من زيت الطعام وقطعة زبده.

ثم نضيف الطماطم والجزر والفلفل الحامي والثوم.

وبعد ذلك نضيف بهارات الكبسة.

ثم نضيف الشوربة التي تم سلق اللحمة فيها إلى تمام الغليان.

وأخيراً نضع الأرز البسمتي المنقوع لمدة عشر دقائق ونضع مقدار المياه المناسب ونتركها إلى تمام التسوية.

ثانياً بهارات الكبسة السعودي

2 ملعقة كبيرة من كل هذه المكونات:

فلفل أسود.

كزبرة ناشفة.

قرفة ناعمة.

كركم.

كاري.

خلنجان.

و1 ملعقة كبيرة من كل هذه المكونات:

قرنفل بودر.

كمون.

بابريكا.

حبهان بودر.

ثالثاً صلصة الدقوس

المقادير:

3 حبات طماطم.

قرن فلفل حامي.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

بصلة.

ربطة كزبرة خضراء.

خل.

ملح طعام.

فلفل أسود.

زيت.

طريقة التحضير: