كيفية تخلص من اسمرار الكوعين من وصفات منزلية

اقدم لكم وصفة منزليه للتخلص من اسمرار الكوع والركب، على الأغلب كل الفتيات والسيدات جربوا كريمات كثيرة لتفتيح الركب والكوع ولم تعطي نتيجة، لذلك اغلب الكريمات تحتوي على مواد تشتغل على خلايا الصبغية بداخلها خلايا بتعطي لون للجلد، وهذا في حد ذاته شيء جيد ولكن هنا مصدر الاسمرار لا يأتي من الخلايا الصبغية والسبب هو أن سمك الجلد هو الذي يعطى المظهر الغامق وهذه المناطق، دائما عرضه للاحتكاك أو الوزن يؤدي الى احتكاك الجلد والتعرض لأشعة الشمس و يوجد عوامل وراثية اخرى و تراكم الجلد الميت، تلك هي الأسباب التي تعمل على ظهور المشكلة والعلاج هو القضاء طبقات الجلد الزيادة، بالتقشير عن طريق الوصفات المنزلية للتخلص اسمرار الكوع والركب تابعوا معنا السطور الأتية:

وصفة منزلية للتخلص من اسمرار الكوعين

وصفة الليمون..

الليمون يعمل على تفتيح الأماكن الغامقة، وتقشيرها لأنه يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين c الذي، يعمل على إزالة الخلايا الميتة وبالتالي يؤدي الى تفتيح لون الجلد.

المكونات..

مقدار عصير ليمونه واحدة.

نحضر ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خطوات التحضير..

نحضر وعاء صغير و نضع فيه المكونات السابق ذكرها من الليمون والعسل الأبيض. نقلب المكونات للحصول على خليط متجانس. نأخذ من الخليط ونضع على الكوع والركبتين، ثم يترك بضع دقائق من الوقت حوالي 20 دقيقة ثم نغسل بالماء الفاتر. يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين.

ملحوظة هامة..

بعد استخدام هذه الوصفة يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس لمدة ثلاث ساعات متتالية.

وصفة منزلية اخرى بلبن الزبادي

لبن الزبادي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك، لذللك دائما ينصح به كوصفات طبيعية في المنزل.

المكونات..

تحضير ملعقة صغيرة من لبن الزبادي.

مقدار ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الوصفة