أفضل طرق التخلص من القمل وأهم النصائح الرائعة للجميع

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية التخلص من القمل، حيث يعتبر القمل من أكثر مشكلات الشعر التي تواجه الكثير من الأشخاص، كما ينصح الأطباء عادة باستخدام أدوية تصرف دون وصفة طبية، والتي تقوم بقتل القمل والصيبان، ولكن هذه الأدوية لا تقوم بقتل البيض الذي تم وضعه حديثاً، لذا فإن الشخص قد يحتاج لاستخدام العلاج مرة أخرى بعد مرور تسعة ايام على العلاج الأول، وكل هذه الأدوية التي يتم صرفها تعتمد على مادة سامة للقمل تسمى البايريثرين، والتي يتم استخراجها من زهرة الأقحوان.

كيفية التخلص من القمل

أكد الكثير من الخبراء على ضرورة غسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب للشعر، ويجب تجنب البلسم نهائياً، كما يجب عليك اتباع كافة التعليمات المتواجدة على عبوة الدواء، ومن الجدير بالذكر أن غسل الشعر باستخدام الخل الأبيض قبل غسله بالشامبو يساعد على إذابة المادة اللاصقة التي تتمسك فيها بيوض القمل، ويجب تكرار العلاج في الوقت المناسب لتجنب حدوث أي خلل في خطوات العلاج، وبالتالي تستطيع التخلص من جميع القمل والبيوض الموجودة في الشعر.

توجد العديد من الأدوية الطبية التي يتم استخدامها في التخلص من القمل والتي من ضمنها الكحول البنزيلي، حيث يقوم هذا المنتج بقتل القمل عن طريق حرمانه من الأكسجين، لذا فإنه يعتبر منتج غير سام، ولكن توجد بعض الآثار الجانبية له، والتي من ضمنها الحكة والاحمرار في فروة الرأس.

كما يجب عدم استخدامه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام لما له من تأثر جانبي يسببه لهذه الفئة العمرية مثل الصرع وغيرها من الأضرار، كما يمكن استخدام الملاثيون في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام، ولكن يجب الانتباه في استخدام هذا المنتج بالتزامن مع مجفف الشعر، أو بالقرب من شعلة نار، وذلك نتيجة لاحتوائه على كمية كبيرة من الكحول.

يستخدم الليندان في التخلص من القمل، ولكنه لا يستخدم مع الأطفال وذلك حسب ما نصحت به الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وذلك نتيجة للآثار الجانبية الخطيرة التي يتسبب بها، والتي من اشهرها نوبات الصرع، كما حذرت إدارة الغذاء والدواء من استخدامه من قبل أي شخص يقل وزنه عن 50 كجم، أو الحوامل أو من كان لدية تاريخ صرع، أو المرضعات أو مرضى فيروس العوز المناعي البشري.