أقوي كريم كولاجين طبيعي لتبييض وشد البشرة ومقاومة التجاعيد لبشرة نضرة، العناية بجمال البشرة والحفاظ علي نضارتها من أهم الأمور التي تحرص عليها النساء وهذا لأن البشرة هي ما تبرز جمال ملامح الوجه.

ولكن تتأثر البشرة بالعديد من العوامل التي تتسبب في فقدانها الحيوية والمرونة مثل التعرض لأشعة الشمس أو الإفراط في استخدام مساحيق التجميل.

مما يؤثر علي نفسية المرأة ويجعلها في عمر أكبر ولذا تلجأ إلي شراء منتجات البشرة مثل كريمات الكولاجين أو حبوب الكولاجين.

وعلي الرغم من قدرتها الهائلة علي منحك النتيجة السريعة والمثالية إلا أن خطورة استخدامها تتسبب في ضرر كبير للبشرة.

كما أنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة بجلد الوجه ولذلك يفضل الاستعانة بالمكونات الطبيعية التي تحافظ علي نضارة وإشراق البشرة.

كريم كولاجين معجزة لتفتيح وشد الوجه ومحاربة التجاعيد بمكونات منزلية

تعد النساء من أكثر الفئات التي تهتم بالحفاظ علي شباب البشرة ولذلك يعتبر الكولاجين ذو أهمية كبيرة بالنسبة إليهم.

نظراً لأنه يدخل في تركيب كل من الشعر والجلد والأظافر مما يجعله عنصر لا يمكن الاستغناء عنه لحماية البشرة من المشاكل.

ولهذا تبحث عن أفضل الطرق الطبيعية المكونة من مواد فعالة في تفتيح وشد الوجه والحفاظ علي نضارة وحيوية البشرة.

ولذا سوف أقدم لكم أفضل كريم كولاجين لتبييض وشد البشرة ومحاربة التجاعيد والخطوط لبشرة مشرقة.

كريم كولاجين من لبان الذكر والنشا لتبييض وشد الوجه ومقاومة التجاعيد

يعد لبان الذكر مبيض فعال للبشرة كما يعمل علي شد الوجه ومحاربة ظهور التجاعيد من خلال حماية البشرة من علامات الشيخوخة.

كما يعمل علي تفتيح البشرة بشكل سريع باعتباره كولاجين طبيعي يمنح البشرة نضارة ويجعلها أكثر مرونة.

النشا يعتبر من المواد الفعالة والقوية في تفتيح البشرة وتوحيد لونها كما يساعد علي شد ترهلات وخطوط الوجه والتخفيف من التجاعيد.

ويعمل علي تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة لوجه أكثر صفاء ونضارة.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من كريم مرطب.

علبة محكمة الغلق.

مكونات كريم كولاجين طبيعي لتبييض وشد البشرة ومقاومة التجاعيد لبشرة مشرقة

قومي بنقع لبان الذكر في الماء لمدة 24 ساعة حتي يصبح لونه أبيض.

يصفي الماء جيداً ثم يضاف إليه النشا ويوضع في إناء علي نار هادئة حتي يثقل القوام.

ثم أضيفي ماء الورد وكريم مرطب وامزجي المكونات حتي تحصلي علي قوام كريمي.

يوضع الكريم علي البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف جيداً.

تحفظ باقي الكمية في علبة محكمة الغلق في الثلاجة ويستخدم يومياً لمدة أسبوع لبشرة نضرة ومرنة.

طريقة تحضير كريم كولاجين لتفتيح وشد الوجه ومحاربة التجاعيد وكيفية الاستخدام