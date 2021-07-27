طرق عمل بروتين طبيعي للشعر في البيت بمكونات على قد الايد ونتائج مبهرة

طرق عمل بروتين طبيعي للشعر ، يوجد الآن الكثير من الطرق العلاجية للحصول على شعر ناعم ومميز ومن أشهرها البروتين العلاجي، فهو يقوم بفرد الشعر الخشن والمجعد ويعالج التقصف ولكن من الأفضل استخدام البروتين الطبيعي ونحن نقدم لكي طريقة سهلة وطبيعية لبروتين الشعر في البيت بخطوات بسيطة.

طرق عمل بروتين طبيعي للشعر

البروتين المتوفر في صالونات التجميل يحتوي على مادة الفورمالدهيد التي تتسبب في تلف الشعر مع تكرار مرات استخدامه، ولكننا نوفر لكي عدة طرق لتحضير بروتين طبيعي من مواد متوفرة في المنزل، ومن أشهرها ما يلي:

بروتين الزبادي والبيض

يحتوي البيض على البروتين الطبيعي أما الزبادي يحتوي على البروبيوتيك وتلك المواد تعمل على تعزيز مظهر الشعر وفرده واعطاءه بريق خاص، ويتم اعداده كالآتي:

المكونات

بيضة.

ملعقتين من الزبادي منزوع الدسم.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء صغير نخفق البيض والزبادي سويا حتى يتجانسوا تمامًا.

نضع هذا الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس برفق ونتركه حوالي 30 دقيقة.

يغسل الشعر جيدًا بماء فاتر وشامبو مناسب وتكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

إذا كانت رائحة البيض سيئة من الممكن إضافة قطرات قليلة من أي نوع من الزيوت العطرية سواء الليمون أو اللافندر.

بروتين الأفوكادو مع الموز

في الموز زيوت طبيعية تغذي الشعر وفيتامينات وبوتاسيوم أما الأفوكادو يحتوي على أحماض أمينية وأحماض أوميجا 3 لملمس ناعم للشعر، ويتم إعداده كالآتي:

المكونات

معيار ثمرة موز واحدة.

مقدار ثمرة من الأفوكادو.

ملعقة من زيت جنين القمح.

نصف ملعقة زيت ورد.

طريقة التحضير

أولًا:- في طبق صغير نهرس الموز والأفوكادو حتى يصبحا خليط ناعم.

ثانيًا:- بعد ذلك نضيف الزيوت مع التقليب المستمر حتى يصبح متجانس تمامًا.

ثالثًا:- ثم نضع الخليط على الشعر ونتركه ساعة كاملة ثم يشطف بالماء البارد.

رابعًا:- يتم تكرار هذا البروتين مرة أسبوعيًا لمظهر جذاب للشعر.

لابد من غسل الشعر في البداية بشامبو الأطفال.

ثم يقسم الشعر خصلات ويوزع البروتين جيدًا.

يتم تنظيف الشعر بماء فاتر ونتركها حتى يجف.

خطوات تطبيق البروتين في المنزل