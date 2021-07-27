طريقة عمل كفتة اللحم والبطاطس المقلية علي طريقة الشيف منال العالم

تعد كفتة اللحم والبطاطس المقلية من الأكلات التي يتم تقديمها بشكل مستمر في سهلة وسريعة في تحضيرها، وهي تختلف تماماً عن تقديم الكفتة العادية فتعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة وتعتبر ناضجة تماماً ويتم تشكيلها علي شكل أقراص ويتم قليها في كمية خفيفة من الزيت علي عكس الكفتة العادية فهي يتم قليها في زيت غزير، كما أنها تحتوي علي البطاطس المسلوق الذي يكسبها مذاق وطعم مختلف، وأيضاً يضاف إليها مجموعة من البهارات والخضرة اللذيذة التي تكسبها نكهة جميلة وشهية وهناك أنواع مختلفة من الكفتة منها كفتة الأرز وكفتة البطاطس فقط بدون لحم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة اللحم والبطاطس المقلية علي طريقة منال العالم.

مكونات عمل كفتة اللحم والبطاطس المقلية

المكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

٤٠٠ جرام لحمة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم.

٢ فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

قرن فلفل مفروم ناعم.

حبة متوسطة جزر مبشورة.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

نصف كوب من البقدونس الأخضر مفروم ناعم.

ربع كوب شبت مفروم ناعم.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

٣ حبات متوسطة بطاطس مسلوقة.

للتغطية

٢ حبة بيض.

رشة ملح.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب بقسماط.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة اللحم بالبطاطس بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

توضع مقلاة علي النار ونضيف اليها ملعقتين من الزيت، ثم يضاف اللحم المفروم. يترك علي نار هادئة حتي يتغير لونه، ثم نضيف إليه البصل والفلفل الأخضر والثوم المهروس والزنجبيل. نتركه حتي يذبل تماماً ويختلط مع اللحم مع التقليب من حين لآخر. ثم بعدها يتم إضافة الجزر المبشور، ثم نقلب المكونات مع الجزر حتي يذبل تماماً. ثم تضاف الكزبرة والبقدونس الأخضر والشبت، ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. تضاف البهارات الملح والكزبرة المطحونة والكركم وبهار اللحم والشطة، ثم نقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها ثم نرفعها من علي النار. ثم يتم تقطيع البطاطس المسلوقة إلي أجزاء صغيرة ويتم هرسها مع اللحم الساخن حتي تختلط معه تماماً.

طريقة تشكيل الكفتة

يتم تشكيل الكفتة باتباع الآتي:ـ