ماهي أسباب ثقب الجهاز الهضمي وما أعراضه

ثقب الجهاز الهضمي حالة مرضية تصيب الأمعاء تحديدًا ويمكن أن يكون في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة، وهو يحدث نتيجة لإصابة الغشاء المخاطي المبطن للقناة الهضمية بخلل أو بجرح، وتعد حالة صحية خطيرة تتطلب التشخيص الدقيق والعلاج المبكر لتفادي المضاعفات.

وعدد موقع "ويب طب" أسباب الإصابة بثقب الجهاز الهضمي وأعراضه، وهي في التالي:

أسباب ثقب الجهاز الهضمي:

الأمراض الالتهابية المعوية تسبب ثقب الأمعاء وهي مثل التهاب الرتج، التهاب الزائدة الدودية، والتهاب القولون التقرحي.

قرحة المعدة من مسببات ثقب الأمعاء خاصة إذا أهمل علاجها.

اضطرابات وأمراض المرارة.

الأمراض المعوية الشديدة مثل انسداد الأمعاء، ومرض كرون.

الإصابة بمرض السرطان في أي من أعضاء الجهاز الهضمي.

تكرار حدوث القيء القوي.

الأدوية القوية واستمرار تناولها يضر الجهاز الهضمي ويسبب الثقب.

في حالات نادرة يمكن أن يكون ثقب الجهاز الهضمي أحد مضاعفات العمليات الجراحية.

التعرض للإصابات المباشرة في البطن والتعرض للحوادث يسبب ثقب الجهاز الهضمي.

أعراض ثقب الجهاز الهضمي:

هنالك مجموعة من الأعراض التي تصيب مريض ثقب الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تختلف في وقت ظهورها وشدتها بناء على مدة الإصابة ومدى التضرر الحاصل، وهي مثل:

تكرار الشعور بالغثيان وحدوث التقيؤ.

ارتفاع حرارة الجسم والتعرض لحدوث القشعريرة.

الم البطن الحاد والتورم والانتفاخ بالبطن.

الإصابة بمرض التهاب الصفاق الذي يسبب الأعراض التالية:

التعب العام.

الدوخة والدوار.

قلة الإخراج.

اضطراب نبضات القلب.

اضطرابات النفس.

علاج ثقب الجهاز الهضمي:

في الحالات النادرة يمكن أن تكون المضادات الحيوية علاج كافي للثقب.

الخضوع للعمليات الجراحية التي يتم فيه استئصال جزء من الأمعاء أو اغلاق الثقب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج و هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.