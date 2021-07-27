لماذا أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا أشد من أعراض الجرعة الأولى، هذا السؤال بات شائعا بسبب وصول معظم دول العالم التي انتشر بها فيروس كورونا إلى المرحلة الثانية من تلقي اللقاح، وبات واضحًا أن لدى الأغلبية لديهم أعراض أشد في المرة الثانية والإجابة على هذ السؤال وردت في تقرير نشره موقع "سكاي نيوز" وجاء به:

شدة أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا

يقول المختصون في مجال القطاع الصحي إن الأعراض الناجمة عن تلقي لقاح كورونا، تعد علامة على أن الجرعة الثانية تؤدي وظيفتها بشكل فعال، وذلك لأن الجرعة الثانية دوت الخليج تعزيز و تضخيم أو تكبير أو توسيع للجرعة الأولى، كما قالت خبيرة الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة ديان جريفين.

ولا يوجد اختلاف بين الجرعة الأولى والثانية، فكلتاهما متطابقتان تمامًا. إلا أن الجرعة الأولى تعمل ببساطة على تهيئة الجهاز المناعي بحيث يكون جاهزًا لإطلاق استجابة أكثر قوة عندما يحين وقت الجرعة الثانية.

الآثار الجانبية الشائعة الناجمة عن لقاح كورونا

من المؤكد أن شدة ومدة الآثار الجانبية تختلف من شخص إلى آخر سواء في الجرعةالأولى من لقاح كورونا أو الجرعة الثانية التي أتضح أنها الأشد وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وهي في الغالب:

الألم والإحمرار والتورم في الذراع مكان الحقن.

الشعور بالتعب العام.

الصداع في الرأس.

آلام العضلات.

القشعريرة والحمى .

شعور بالغثيان.

وقالت خبيرة الأمراض المعدية للأطفال في مركز ستانفورد لصحة الأطفال جريس لي إنه إذا لم تتعرض لأعراض جانبية، فهذا "جيد تمامًا.. لا يزال جسمك يقوم بعمله". وأضافت أنه "ليس كل شخص تحدث لديه ردة فعل".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.