طريقة عمل الكريب في البيت بكل سهولة ومكونات بسيطة مثل الجاهز

الكريب الحادق يعتبر من أكثر الأطباق السريعة التي يفضلها جميع الأشخاص، خاصة الأطفال، لأنه يتميز بطعمه الشهي ورائحته الجذابة، ويمكن تحضيره بكل بساطة في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكريب الحادق. طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق المكونات: بيضة كبيرة الحجم.

كوب كبير من اللبن السائل.

150 جرام من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الكريب الحادق امزجي الطحين مع البيض، واللبن، والملح جيدا بواسطة المضرب اليدوي. استمري في مزج المكونات حتى يتكون خليط كريمي. احضري مقلاة متوسطة الحجم، ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة. اسكبي مقدار مناسب من خليط عجينة الكريب في المقلاة، حتى يتكون قرص. بعد ذلك قلبي العجينة على جميع الجهات حتى يأخذ الكريب اللون الذهبي. كرري الخطوة السابقة مع باقي مقدار عجينة الكريب، حتى تنتهي من الكريب، ويصبح جاهز للحشو، يمكنك حشوة بالدجاج أو اللحم. طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج طريقة تحضير الكريب الحادقطريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج المكونات: 500 جرام من الخبز اللبناني. مكونات الحشوة 4 شرائح من صدور الدجاج.

70 جرام زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من السماق.

500 جرام من البصل. طريقة التحضير قومي بتقشير وعسل مقدار البصل جيدا، ثم قطعيه إلى عدة شرائح صغيرة. قومي بتقطيع صدور الدجاج بعد غسلها إلى شرائح رفيعة. اسكبي زيت الزيتون ف وعاء حراري على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه شرائح البصل، ثم قلبيه حتى يذبل. وزعي الملح، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود إلى البصل، ثم ضعي فوقهم الدجاج. اتركي خليط الدجاج والبصل على النار حتى ينضج تماما. ضيفي السماق إلى خليط الدجاج، ثم قلبي الخليط جيدا،ثم اتركيه جانبا، حتى يهدأ قليلا. قسمي الخبز اللبناني إلى نصفين، ثم ضعي كمية مناسبة من خليط الدجاج داخل الخبز، ثم لفيه . ضعي الخبز اللبناني بحشوة الدجاج في صينية، ثم ادهنيه بزيت الزيتون، ثم ضعيه في الفرن لمدة 5 دقائق، على درجة حرارة متوسطة، حتى يكتسب اللون الذهبي. قدمي الكريب الحادق مع بعض المقبلات، والمخللات. طريقة التحضير الوسوم

الكريب الحادق يعتبر من أكثر الأطباق السريعة التي يفضلها جميع الأشخاص، خاصة الأطفال، لأنه يتميز بطعمه الشهي ورائحته الجذابة، ويمكن تحضيره بكل بساطة في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكريب الحادق. طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق المكونات: بيضة كبيرة الحجم.

كوب كبير من اللبن السائل.

150 جرام من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الكريب الحادق امزجي الطحين مع البيض، واللبن، والملح جيدا بواسطة المضرب اليدوي. استمري في مزج المكونات حتى يتكون خليط كريمي. احضري مقلاة متوسطة الحجم، ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة. اسكبي مقدار مناسب من خليط عجينة الكريب في المقلاة، حتى يتكون قرص. بعد ذلك قلبي العجينة على جميع الجهات حتى يأخذ الكريب اللون الذهبي. كرري الخطوة السابقة مع باقي مقدار عجينة الكريب، حتى تنتهي من الكريب، ويصبح جاهز للحشو، يمكنك حشوة بالدجاج أو اللحم. طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج طريقة تحضير الكريب الحادقطريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج المكونات: 500 جرام من الخبز اللبناني. مكونات الحشوة 4 شرائح من صدور الدجاج.

70 جرام زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من السماق.

500 جرام من البصل. طريقة التحضير قومي بتقشير وعسل مقدار البصل جيدا، ثم قطعيه إلى عدة شرائح صغيرة. قومي بتقطيع صدور الدجاج بعد غسلها إلى شرائح رفيعة. اسكبي زيت الزيتون ف وعاء حراري على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه شرائح البصل، ثم قلبيه حتى يذبل. وزعي الملح، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود إلى البصل، ثم ضعي فوقهم الدجاج. اتركي خليط الدجاج والبصل على النار حتى ينضج تماما. ضيفي السماق إلى خليط الدجاج، ثم قلبي الخليط جيدا،ثم اتركيه جانبا، حتى يهدأ قليلا. قسمي الخبز اللبناني إلى نصفين، ثم ضعي كمية مناسبة من خليط الدجاج داخل الخبز، ثم لفيه . ضعي الخبز اللبناني بحشوة الدجاج في صينية، ثم ادهنيه بزيت الزيتون، ثم ضعيه في الفرن لمدة 5 دقائق، على درجة حرارة متوسطة، حتى يكتسب اللون الذهبي. قدمي الكريب الحادق مع بعض المقبلات، والمخللات. طريقة التحضير

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