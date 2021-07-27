طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل بطريقة سهله وبمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل بطريقة سهله، رغم أن الجبنة الشيدر من أنواع الجبن المغذية، والتي تُستخدم في إعداد كثيرٍ من الأطباق، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة أو خطواتٍ معقدة لإعدادها في المنزل، فما هي طريقة عمل الجبنة الشيدر.. طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل سوف نقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني عمل الجبنة الشيدر في المنزل بطريقة بسيطة مكونات عمل الجبنة الشيدر ٤ صفار بيض.

أربع قطع جبنة مثلثات.

كوب من اللبن البودرة.

كوب إلا ربع زيت، ومثله من الماء.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ملح صغيرة.

ماء مغلي. طريقة تحضير عمل الجبنة الشيدر أحضري وعاءً، وأضيفي الزيت والماء، ثم قومي بخلطهما جيدًا باستخدام مضرب البيض، وحتى تحصلي على خليطٍ أبيض.

أضيفي صفار البيض، مع الاستمرار في الضرب.

أضيفي عصير الليمون والملح ثم النشا، واستمري في دمج الخليط إلى أن تذوب النشا بشكلٍ كامل.

اسكبي لبن البودرة، وقطع الجبنة المثلثات، وقومي بتقليبهم جيدًا.

قومي بتصفية الخليط، ثم إفراغه في وعاءٍ آخر جاف.

الآن ستحتاجين لإعداد حمامٍ ٍّ للخليط، من خلال إحضارِ وعاءٍ آخر، ومَلء ثلثه بالماء، ثم تركه على النار حتى الغليان.

بعدها قومي بتغطية وعاء الخليط جيدًا، ثم وضعه على وجه وعاء الماء المغلي، واتركيه لمدة ٤٥ دقيقة.

اتركي الجبنة في الثلاجة لليلةٍ كاملة، وابدئي باستخدامها حسب الحاجة. مكونات عمل الجبنة الشيدرطريقة تحضير عمل الجبنة الشيدر طريقة اخري لعمل الجبنة الشيدر طريقة اخري لعمل الجبنة الشيدر قد يوجد طريقة اخري لعمل الجبنة الشيدر في المنزل واليكم الآن المكونات والطريقة . مكونات عمل الجبنة الشيدر كوب من اللبن البودرة.

كوب زيت.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

٢ من صفار البيض.

بياض بيضة واحدة.

٣ قطع جبنة مثلثات.

القليل من الملح. طريقة تحضير الجبنة الشيدر اخلطي الزيت واللبن البودرة معًا.

أضيفي لهما صفار البيض والجبن، ثم الملح.

ابدئي بإضافة الماء بالتدريج، مع التقليب الجيد لمدة ربع ساعة.

قومي بإضافة بياض البيضة،بالتالي تم تحضير الجبنة بطريقة بسيطة .

أحضري وعاءً آخر وادهنيه بالزيت واسكبي الخليط فيه، ثم اتركيه في الثلاجة ليومٍ كامل قبل البدء في استخدامه. مكونات عمل الجبنة الشيدرطريقة تحضير الجبنة الشيدر الوسوم

طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل بطريقة سهله، رغم أن الجبنة الشيدر من أنواع الجبن المغذية، والتي تُستخدم في إعداد كثيرٍ من الأطباق، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة أو خطواتٍ معقدة لإعدادها في المنزل، فما هي طريقة عمل الجبنة الشيدر.. طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل سوف نقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني عمل الجبنة الشيدر في المنزل بطريقة بسيطة مكونات عمل الجبنة الشيدر ٤ صفار بيض.

أربع قطع جبنة مثلثات.

كوب من اللبن البودرة.

كوب إلا ربع زيت، ومثله من الماء.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ملح صغيرة.

ماء مغلي. طريقة تحضير عمل الجبنة الشيدر أحضري وعاءً، وأضيفي الزيت والماء، ثم قومي بخلطهما جيدًا باستخدام مضرب البيض، وحتى تحصلي على خليطٍ أبيض.

أضيفي صفار البيض، مع الاستمرار في الضرب.

أضيفي عصير الليمون والملح ثم النشا، واستمري في دمج الخليط إلى أن تذوب النشا بشكلٍ كامل.

اسكبي لبن البودرة، وقطع الجبنة المثلثات، وقومي بتقليبهم جيدًا.

قومي بتصفية الخليط، ثم إفراغه في وعاءٍ آخر جاف.

الآن ستحتاجين لإعداد حمامٍ ٍّ للخليط، من خلال إحضارِ وعاءٍ آخر، ومَلء ثلثه بالماء، ثم تركه على النار حتى الغليان.

بعدها قومي بتغطية وعاء الخليط جيدًا، ثم وضعه على وجه وعاء الماء المغلي، واتركيه لمدة ٤٥ دقيقة.

اتركي الجبنة في الثلاجة لليلةٍ كاملة، وابدئي باستخدامها حسب الحاجة. مكونات عمل الجبنة الشيدرطريقة تحضير عمل الجبنة الشيدر طريقة اخري لعمل الجبنة الشيدر طريقة اخري لعمل الجبنة الشيدر قد يوجد طريقة اخري لعمل الجبنة الشيدر في المنزل واليكم الآن المكونات والطريقة . مكونات عمل الجبنة الشيدر كوب من اللبن البودرة.

كوب زيت.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

٢ من صفار البيض.

بياض بيضة واحدة.

٣ قطع جبنة مثلثات.

القليل من الملح. طريقة تحضير الجبنة الشيدر اخلطي الزيت واللبن البودرة معًا.

أضيفي لهما صفار البيض والجبن، ثم الملح.

ابدئي بإضافة الماء بالتدريج، مع التقليب الجيد لمدة ربع ساعة.

قومي بإضافة بياض البيضة،بالتالي تم تحضير الجبنة بطريقة بسيطة .

أحضري وعاءً آخر وادهنيه بالزيت واسكبي الخليط فيه، ثم اتركيه في الثلاجة ليومٍ كامل قبل البدء في استخدامه. مكونات عمل الجبنة الشيدرطريقة تحضير الجبنة الشيدر

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