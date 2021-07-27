طريقة اللحم المشوى على الفحم بصوص توابل السورية

طريقة اللحم مشوي على الفحم من ألذ وأشهى وجبات اللحوم التي تشتهر بها كافة المطابخ سواء الشرقية والغربية لأنها مميزة بالطعم الرائع ونكهتها المفضلة لدى الجميع من الكبار والصغار، وسنقدم اليوم لكم وصفة سوريا لعمل اللحم مع مجموعة من توابل اللحم السورية التي لا يعرف عنها الكثير سواء من مطبخ باقي دول عربية أو أجنبية لذلك سنعد معكم كل اللحم المشوي بتوابل ونكهة اللحوم، وأن تلك النوع من اللحم المشوي هو الذي يحدد نكهة طعم اللحم بغض النظر عن توابل التي توضع فيه بالطريقة المتبعة والمعتدلة. طريقة اللحم المشوي بتوابل السورية العربية كيلو من لحم خروف الضاني او لحم عجل فيليه أو فتيله من لحم حاضر. 300 جرام من دهن خروف مقطع إلى مكعبات. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب من زيت الذرة. عدد 10 ثمرات من بصل حجم صغير. عدد 2 من ثمرة الطماطم الطازجة. مكونات سلطة البيواز مع اللحم المشوي باقة من بقدونس. بصلة بيضاء مفرومة شرائح رقيقة. ملح وفلفل أسود سماق ملعقة صغيرة عصير ليمون. رغيف من الخبز العربي. خطوات تجهيز اللحم المشوي السوري بالتتبيلة العربية يقطع اللحم على شكل مكعبات ويتبل مع دهن بالملح والفلفل الأسود ثم نكمل التتبيلة بالزيت.

تترك اللحم بعد تتبيلها في ثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب كل نكهات التتبلة وتتغلل بها.

في أثناء تشرب اللحم التتبيلة يتم تجهيز اسياخ الشوي الخشبية وتشغل النار لتسخين الشواية حتى تكون مثل الجمر على حرارة متوسطة.

ثم تشكل اسياخ اللحم بوضع في كل سيخ عدد 8 قطع من اللحم وبينهم قطعتين من الدهن ما بين كل عدد من اللحم قطعة دهن.

ثم نصنع أسياخ مشكلة من بصل من لحم مع وضع دهن بينهم، ويتم تحضير الطماطم حتى يتم شويها، ووضع كل حبة في سيخين حتى لا تسقط عند الشوي.

نبدأ بتحضير سلطة البيواز، بفرم بقدونس مع البصل ويضاف عليها عصير الليمون مع ملح وفلفل أسود والسماق وتفرك باليد كل مكونات.

توزع سلطة البيواز على رغيف من الخبز وتوضع في طبق تقديم جانبا لحين تجهيز اللحم المشوي. طريقة اللحم المشوي بتوابل السورية العربيةخطوات تجهيز اللحم المشوي السوري بالتتبيلة العربية الوسوم

طريقة اللحم مشوي على الفحم من ألذ وأشهى وجبات اللحوم التي تشتهر بها كافة المطابخ سواء الشرقية والغربية لأنها مميزة بالطعم الرائع ونكهتها المفضلة لدى الجميع من الكبار والصغار، وسنقدم اليوم لكم وصفة سوريا لعمل اللحم مع مجموعة من توابل اللحم السورية التي لا يعرف عنها الكثير سواء من مطبخ باقي دول عربية أو أجنبية لذلك سنعد معكم كل اللحم المشوي بتوابل ونكهة اللحوم، وأن تلك النوع من اللحم المشوي هو الذي يحدد نكهة طعم اللحم بغض النظر عن توابل التي توضع فيه بالطريقة المتبعة والمعتدلة. طريقة اللحم المشوي بتوابل السورية العربية كيلو من لحم خروف الضاني او لحم عجل فيليه أو فتيله من لحم حاضر. 300 جرام من دهن خروف مقطع إلى مكعبات. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب من زيت الذرة. عدد 10 ثمرات من بصل حجم صغير. عدد 2 من ثمرة الطماطم الطازجة. مكونات سلطة البيواز مع اللحم المشوي باقة من بقدونس. بصلة بيضاء مفرومة شرائح رقيقة. ملح وفلفل أسود سماق ملعقة صغيرة عصير ليمون. رغيف من الخبز العربي. خطوات تجهيز اللحم المشوي السوري بالتتبيلة العربية يقطع اللحم على شكل مكعبات ويتبل مع دهن بالملح والفلفل الأسود ثم نكمل التتبيلة بالزيت.

تترك اللحم بعد تتبيلها في ثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب كل نكهات التتبلة وتتغلل بها.

في أثناء تشرب اللحم التتبيلة يتم تجهيز اسياخ الشوي الخشبية وتشغل النار لتسخين الشواية حتى تكون مثل الجمر على حرارة متوسطة.

ثم تشكل اسياخ اللحم بوضع في كل سيخ عدد 8 قطع من اللحم وبينهم قطعتين من الدهن ما بين كل عدد من اللحم قطعة دهن.

ثم نصنع أسياخ مشكلة من بصل من لحم مع وضع دهن بينهم، ويتم تحضير الطماطم حتى يتم شويها، ووضع كل حبة في سيخين حتى لا تسقط عند الشوي.

نبدأ بتحضير سلطة البيواز، بفرم بقدونس مع البصل ويضاف عليها عصير الليمون مع ملح وفلفل أسود والسماق وتفرك باليد كل مكونات.

توزع سلطة البيواز على رغيف من الخبز وتوضع في طبق تقديم جانبا لحين تجهيز اللحم المشوي. طريقة اللحم المشوي بتوابل السورية العربيةخطوات تجهيز اللحم المشوي السوري بالتتبيلة العربية

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