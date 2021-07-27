كيفية صبغ الشعر بالحنة في المنزل بسهولة للتخلص من الشيب

استخدمت الحنة في صبغ الشعر قديمًا منذ عدة قرون، وحتى الآن مازالت تستخدم في صبغ الشعر لأنها لا تعود على الشعر بأي أضرار أو أعراض جانبية، كما وأن معظم مستحضرات التجميل التي تستخدم في صبغ الشعر لابد وأن نجد بين مكوناتها الحنة لأنها تعطي نتيجة إيجابية عند صبغ الشعر وتحافظ عليه على المدى البعيد، كما أنها تغني عن الذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة أو استخدام الصبغات الكيمائية الجاهزة التي تضر الشعر مع الوقت، لهذا إليكم طريقة صبغ الشعر بالحنة في المنزل.الحنة في صبغ الشعر
تستخدم الحناء كواحد من المكونات الأساسية لصبغ الشعر لما لها من فوائد عديدة للشعر وقدرتها على صبغ الشعر طبيعيًا وعدم زوال لون الشعر إلا بعد فترة طويلة، كما وتساعدها في إخفاء شيب الشعر وخصل الشعر البيضاء التي تزعجنا، وهناك أكثر من طريقة لاستخدام الحنة في صبغ الشعر في المنزل للتخلص من شيب الشعر واستعادة لون الشعر الطبيعي.وصفة لصبغ الشعر بالحنة في المنزل
استخدام الحنة لصبغ الشعر من الوصفات السهلة والبسيطة ويمكننا أن نقوم بها في المنزل، كل ما نحتاج إليه المكونات التالية:
- زبادي طازج: ملعقة حجمها كبير.
- حنة طبيعية بودرة: ربع كوب.
- زيت جوز الهند: ملعقة حجمها كبير.
- شاي جاف بودرة: ربع كوب.
- زيت جرجير: ملعقة حجمها كبير.
- بيض: حبة واحدة.
والآن نتجه لطريقة استخدام المكونات السابقة لصبغ الشعر واستعادة لونه الطبيعي:
- قبل البدء في صبغ الشعر يتم غسله جيدًا للتخلص من الزيوت الموجودة بفروة الشعر.
- يتم التجفيف جيدًا وتدليك فروة الشعر في حركات دائرية حتى نعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.
- وبعد ذلك نبدء في تجهيز الوصفة حيث نخلط البيض والزبادي وزيت الجرجير وزيت جوز الهند في وعاء واحد مع بعضهم البعض.
- وفي طبق آخر صغير نضع الشاي الجاف والحنة البودرة ونخلطهم سويًا حتى يمتزجوا ومن ثم نضيفهم إلى وعاء المكونات السابق.
- يتم التقليب لمرة واحدة أخيرة سريعًا وبعدها توضع الوصفة على جميع أجزاء الشعر.
- نستخدم بونيه الشعر لتغطيته أثناء هذه المدة وهي 3 ساعات متصلة.
- ويغسل الشعر جيدًا بعد مرور الوقت.
الوسوم
استخدمت الحنة في صبغ الشعر قديمًا منذ عدة قرون، وحتى الآن مازالت تستخدم في صبغ الشعر لأنها لا تعود على الشعر بأي أضرار أو أعراض جانبية، كما وأن معظم مستحضرات التجميل التي تستخدم في صبغ الشعر لابد وأن نجد بين مكوناتها الحنة لأنها تعطي نتيجة إيجابية عند صبغ الشعر وتحافظ عليه على المدى البعيد، كما أنها تغني عن الذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة أو استخدام الصبغات الكيمائية الجاهزة التي تضر الشعر مع الوقت، لهذا إليكم طريقة صبغ الشعر بالحنة في المنزل.الحنة في صبغ الشعر
تستخدم الحناء كواحد من المكونات الأساسية لصبغ الشعر لما لها من فوائد عديدة للشعر وقدرتها على صبغ الشعر طبيعيًا وعدم زوال لون الشعر إلا بعد فترة طويلة، كما وتساعدها في إخفاء شيب الشعر وخصل الشعر البيضاء التي تزعجنا، وهناك أكثر من طريقة لاستخدام الحنة في صبغ الشعر في المنزل للتخلص من شيب الشعر واستعادة لون الشعر الطبيعي.وصفة لصبغ الشعر بالحنة في المنزل
استخدام الحنة لصبغ الشعر من الوصفات السهلة والبسيطة ويمكننا أن نقوم بها في المنزل، كل ما نحتاج إليه المكونات التالية:
- زبادي طازج: ملعقة حجمها كبير.
- حنة طبيعية بودرة: ربع كوب.
- زيت جوز الهند: ملعقة حجمها كبير.
- شاي جاف بودرة: ربع كوب.
- زيت جرجير: ملعقة حجمها كبير.
- بيض: حبة واحدة.
والآن نتجه لطريقة استخدام المكونات السابقة لصبغ الشعر واستعادة لونه الطبيعي:
- قبل البدء في صبغ الشعر يتم غسله جيدًا للتخلص من الزيوت الموجودة بفروة الشعر.
- يتم التجفيف جيدًا وتدليك فروة الشعر في حركات دائرية حتى نعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.
- وبعد ذلك نبدء في تجهيز الوصفة حيث نخلط البيض والزبادي وزيت الجرجير وزيت جوز الهند في وعاء واحد مع بعضهم البعض.
- وفي طبق آخر صغير نضع الشاي الجاف والحنة البودرة ونخلطهم سويًا حتى يمتزجوا ومن ثم نضيفهم إلى وعاء المكونات السابق.
- يتم التقليب لمرة واحدة أخيرة سريعًا وبعدها توضع الوصفة على جميع أجزاء الشعر.
- نستخدم بونيه الشعر لتغطيته أثناء هذه المدة وهي 3 ساعات متصلة.
- ويغسل الشعر جيدًا بعد مرور الوقت.
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