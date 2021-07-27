سر غامض لنجاح كرات البسبوسة بالمكسرات والقشطة مثل افخم المحلات

كرات البسبوسة من الأكلات التي يبحث عن طريقتها الكثير، فهي من الحلويات التي يحبها الكثير، ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، وبنفس مذاق البسبوسة التي تباع بالمحلات، ويدخل في مكونات تحضيرها أشياء لها فوائد صحية مثل القشطة والزبادي، ويوجد طرق مختلفة لتحضير البسبوسة فيوجد صينية بسبوسة بالقشطه، وصينية البسبوسة بالكاسترد وغيرها الكثير.

كرات البسبوسة

يوجد أكثر من طريقة لتحضير البسبوسة، فيوجد منها طريقة لتحضيرها في صينية سادة بدون إضافات، ومنها طريقة لتحضيرها بالقشطة، وغيرها من الطرق الأخرى، وسوف نتعرف على إحدى هذه الطرق، والمكونات وطريقة التحضير.

علبة واحدة قشطة.

كوب سمن على سكر.

كوب واحد زبادي.

نصف كوب جوز هند.

كوبين دقيق سميد.

ملعقة واحدة بيكنج باودر.

مكسرات مشكلة محمصة.

في وعاء نضع السمن مع دقيق السميد والسكر والزبادي والقشطة وكافة المكونات الأخرى، ونقلبها جيدًا.

نحضر قوالب كيك صغيرة الحجم ونضع بها الخليط بالتساوي.

نضع على وجه القوالب بعض المكسرات المشكلة.

ندخل القوالب الفرن وننتظر حتى تأخذ البسبوسة اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات.

نتركها تبرد ونقدمها مع مشروبات ساخنة أو باردة.

مكونات كرات البسبوسةطريقة تحضير كرات البسبوسةطريقة أخرى لتحضير كرات البسبوسة

المكونات:

ملعقتان بيكنج باودر.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زبدة.

كوب واحد زبادي.

كوب ونصف دقيق سميد.

طريقة التحضير

في وعاء نخلط المكونات السابقة جميعها معًا، مع التقليب.

نضع قوالب الكيك الضغيرة في صينية فرن ونسكب من الخليط داخل هذه القوالب.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

الانتظار حتى تمام التسوية.

إخراج الصينية ووضع الشربات عليها.

ترك البسبوسة تبرد وتقديمها.

يمكن وضع مكسرات على وجه القوالب لزيادة مذاقها.

يجب تسخين الفرن قبل الدء في تحضير المكونات.

لابد أن يكون الشربات ساخن والبسبوسة أيضًا ساخنة لتقديم أفضل نتيجة.

يجب إخراج البسبوسة من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي مثل المحلات.

للحصول على أفضل طعم للبسبوسة يجب وضع ملعقة واحدة من السمن وعصير ليمونه عند تحضير الشربات.

نصائح عند عمل كرات البسبوسة