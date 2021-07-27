طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد والمكسرات خطوة بخطوة في البيت

البسبوسة تعد من أحلى وأجمل الحلويات الشرقية الشهيرة عند الشعب المصري كما أن يفضلها الكثير من الأفراد في تناولها، كما يمكن إعدادها بأكثر من طريقة لتحضيرها وبإضافة أى نوع من أنواع النكهات المفضلة لديك ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد. طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد مقادير البسبوسة بالكاسترد كالتالي: 6 كوب من دقيق سميد البسبوسة

أربعة أكواب من الزبادي البلدي

كوبان من السكر

أربعة ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة

كوب من جوز الهند

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

لوز مقشر للتزين

ملعقة صغيرة طحينة لدهن الصينية

فسدق مفروم للتزين مقادير مكونات الكاسترد كالتالي: 6 ملاعق صغيرة كاسترد

كوب من اللبن

4 ملاعق صغيرة من السكر

مقادير الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف كوب من سكر الجلوكوز طريقة تحضير الكاسترد طريقة تحضير الكاسترد يرفع اللبن على نار هادئة مضاف إليه السكر والكاسترد، ثم نقوم بعمليه التحريك المستمر حتى يتم الحصول على قوام مماثل للكاستر. يرفع من على النار ويترك فى مكان بارد ليبرد تمامًا. طريقة عمل الشربات طريقة عمل الشربات يرفع السكر مع الماء على النار حتى درجة الغليان لكى يتجانسوا. يضاف لهم مقدار سكر الجلوكوز ويتركوا على النار لكى يتم الحصول على قوام الشربات حوالي عشر دقائق. طريقة عمل البسبوسة يتم خلط السمنة بالاضافة إلى السميد ثم تفرك جيدًا. ثم يتم يضاف الزبادي إلى الخليط ويتم عملية تتجانس جيدًا. يضاف السكر مع الفانيليا وجوز الهند والبيكنج بودر و يخلطوا جيدًا. تدهن الصينية بالطحينة، ثم يضاف نصف كمية خليط البسبوسة. ثم يوضع فوقه طبقة الكاسترد البارد ثم يضاف باقي خليط البسبوسة ويقوم بالفرد بهدوء. قومي بتسوية سطح الصينية بأيدي مبللة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتوضع الصينية على الرف السفلى لمدة نصف ساعة. عند خروج الصينية تسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن. ثم تدخل الفرن لمدة 10 دقائق مرة أخرى ويكون الفرن مطفي، ثم تخرج من الفرن وتغطى. يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم، وبذلك تكون أسهل طريقة لتحضير البسبوسة بالكاسترد بأقل المكونات ونتيجة مضمون مثل محلات الحلوي. طريقة عمل البسبوسة الوسوم

البسبوسة تعد من أحلى وأجمل الحلويات الشرقية الشهيرة عند الشعب المصري كما أن يفضلها الكثير من الأفراد في تناولها، كما يمكن إعدادها بأكثر من طريقة لتحضيرها وبإضافة أى نوع من أنواع النكهات المفضلة لديك ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد. طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد مقادير البسبوسة بالكاسترد كالتالي: 6 كوب من دقيق سميد البسبوسة

أربعة أكواب من الزبادي البلدي

كوبان من السكر

أربعة ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة

كوب من جوز الهند

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

لوز مقشر للتزين

ملعقة صغيرة طحينة لدهن الصينية

فسدق مفروم للتزين مقادير مكونات الكاسترد كالتالي: 6 ملاعق صغيرة كاسترد

كوب من اللبن

4 ملاعق صغيرة من السكر

مقادير الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف كوب من سكر الجلوكوز طريقة تحضير الكاسترد طريقة تحضير الكاسترد يرفع اللبن على نار هادئة مضاف إليه السكر والكاسترد، ثم نقوم بعمليه التحريك المستمر حتى يتم الحصول على قوام مماثل للكاستر. يرفع من على النار ويترك فى مكان بارد ليبرد تمامًا. طريقة عمل الشربات طريقة عمل الشربات يرفع السكر مع الماء على النار حتى درجة الغليان لكى يتجانسوا. يضاف لهم مقدار سكر الجلوكوز ويتركوا على النار لكى يتم الحصول على قوام الشربات حوالي عشر دقائق. طريقة عمل البسبوسة يتم خلط السمنة بالاضافة إلى السميد ثم تفرك جيدًا. ثم يتم يضاف الزبادي إلى الخليط ويتم عملية تتجانس جيدًا. يضاف السكر مع الفانيليا وجوز الهند والبيكنج بودر و يخلطوا جيدًا. تدهن الصينية بالطحينة، ثم يضاف نصف كمية خليط البسبوسة. ثم يوضع فوقه طبقة الكاسترد البارد ثم يضاف باقي خليط البسبوسة ويقوم بالفرد بهدوء. قومي بتسوية سطح الصينية بأيدي مبللة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتوضع الصينية على الرف السفلى لمدة نصف ساعة. عند خروج الصينية تسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن. ثم تدخل الفرن لمدة 10 دقائق مرة أخرى ويكون الفرن مطفي، ثم تخرج من الفرن وتغطى. يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم، وبذلك تكون أسهل طريقة لتحضير البسبوسة بالكاسترد بأقل المكونات ونتيجة مضمون مثل محلات الحلوي. طريقة عمل البسبوسة

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