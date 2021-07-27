طريقة عمل كريم القرنفل والفازلين الرهيب تبييض وتعطير فوري للمناطق الحساسة

كريم القرنفل والفازلين ، من أفضل وأجمل الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة التفتيح والتعطير وتجعلها بيضاء مثل بياض القطن، وهو كريم سحري له مفعول رهيب على البشرة، حيث يمتصه الجلد بكل بسهولة، ولا يسبب أضرار على البشرة، بل يعطينا نتائج فعالة من أول استخدام، وهو يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تعطي بياض ناصح وبشرة منتعشة ورائحتها جميلة، وهو يزيل الاسمرار والبقع الداكنة بشكل طبيعي، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة التي تسبب العديد من المشاكل مثل الالتهابات، وتهيج البشرة، والاحمرار، والتصبغات المزعجة التي تواجه أغلب النساء، ويوجد من الكريمات الطبيعية أنواع كثيرة تساعد على تفتيح المناطق الحساسة مثل كريم القرنفل والنشا، وكريم الكركم والفازلين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القرنفل والفازلين السحري تبييض وتعطير فوري للمناطق الحساسة من أول استعمال بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات كريم القرنفل الفازلين

سوف نتعرف على مكونات الكريم السحرية التي سوف تبهر جميع السيدات وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل الناعم. ملعقة صغيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من السكر الخشن. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة من الفازلين الطبي. مقدار ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والفازلين السحري لتبييض وتعطير المناطق الحساسة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقلبهم جيداً حتى يصبح القوام مثل الكريم تماماً.

بعد ذلك نقوم بعمل مقشر طبيعي للمناطق المراد تفتيحها حتى نتخلص من الخلايا الميتة.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم نغسلها جيداً بالماء الفاتر.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على المناطق التي قومنا بتقشيرها وندلك برفق حتى يتغلغل الكريم داخل المسام فيعطينا أفضل النتائج.

نترك الكريم لمدة 12 ساعة على الجلد، ثم نقوم بغسله بالماء البارد حتى لا يتهيج الجلد ويصبح ملتهب.

يفضل وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم، ونتركه حتى الصباح حتى تصبح البشرة بيضاء مثل القطن.

طريقة عمل مقشر طبيعي للمناطق الحساسة

لكل سيدة تحب أن تهتم بجمالها الداخلي يجب إتباع الخطوات التالية حتى تحصلي على بشرة بيضاء مثل القشطة وهى كما يلي:-