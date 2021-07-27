وصفة سحرية بالكمون والزنجبيل للتخسيس السريع في أسبوع واحد فقط

تعد وصفة الكمون والزنجبيل من الوصفات الرهيبة التى تساعد في تخسيس الكثير من الوزن في وقت قصير، ايضاً يحتوي الزنجبيل على مواد وخصائص مضادة للالتهاب ويساعد على تقليل الشهية وينظم مستويات السكر في الدم، وتتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وكثير من السيدات يبحثن عن طرق طبيعية بدون رجيم للحصول على جسم رشيق للاستمتاع بالحياة، وهنا سوف نقدم وصفة سهلة وبسيطة التحضير في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل مشروب الكمون والزنجبيل للتخسيس السريع في أسبوع واحد.

مكونات عمل وصفة التخسيس السريع

تتكون وصفة التخسيس بالزنجبيل والكمون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

ملعقة ونصف من الكمون

كوب من الماء الساخن.

القليل من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من مسحوق الزنجبيل.

عسل للتحلية.

طريقة التحضير والاعداد

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مشروب التخسيس بالزنجبيل والكمون في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نحضر كوب من الماء الساخن ونضع به ملعقة ونصف من الزنجبيل مع ملعقة ونصف من الكمون ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون والعسل ونقلب جيدا ثم نترك الكوب قليلاً حتى يبرد. نقوم بشرب هذه الوصفة يوميا في الصباح على الريق وبعد الغداء والعشاء بنصف ساعة حتى الحصول على نتيجة مبهرة.

فوائد الزنجبيل على الريق

هناك عدة فوائد للزنجبيل على الريق هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يخفف من الشعور بالغثيان والقيء الذي يكون بعد العمليات الجراحية.

يقلل من الشعور بالدوخة والغثيان الذي تشعر به المرأة الحامل.

يستخدم منذ القدم في صنع الأدوية.

يخفف من الآلام المصاحبة لالتهابات المفاصل المزعجة.

يستخدم الزنجبيل ايضاً في تحضير الطعام.

فوائد الكمون الصحية

هناك عدة فوائد للكمون لإنقاص الوزن بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-