ماسك القهوة الذهبي: بمعلقة فقط بشرة أفتح وسن أصغر من أول استعمال2021

تعد ماسك القهوة الذهبي ، من أفضل الماسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة فوري، وتجعلك بنت 14 سنة لن تتخيلي نتائج الفعالة جداً، ويعتبر ماسك القهوة معجزة من عند الله سبحانه وتعالي لأنه يحتوي علي مواد فعالة جداًً في التفتيح، والتبيض، وشد البشرة من أول استعمال، ويعطيكي نضارة للبشرة غير طبيعية سوف تدهشكم، ويمكن عمل أكثر من ماسك لتفتيح البشرة، وشدها مثل ماسك النشا وماسك الزبادي وماسك الكركم والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال طريقة عمل ماسك القهوة الذهبي بمعلقة واحده بشرة أفتح 4 درجات وسن أصغر من أول استعمال2021.

مقادير تحضير ماسك القهوة الذهبي في تفتيح البشرة وشدها فوري

سوف نتعرف الان علي مكونات تحضير ماسك القهوة في المنزل من مكونات طبيعية للغاية تعمل بشكل كبير علي التفتيح وشد البشرة وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة من السكر الابيض.

نصف ليمونه.

معلقتين من الحليب.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الماسك داخل المنزل بخطوات سهلة جدا وفي اقل وقت ممكن ويساعد علي تفتيح وتبيض وشد البشرة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار طبق كبير ثم نضيف بداخله معلقة القهوة ونضيف عليها معلقة السكر ثم عصير الليمون ومعلقتين الحليب ومعلقة الزيت. ثم نقلب المكونات مع بعضهم البعض حتي يتجانس المكونات بشكل كبير ويصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية ولين وجاهز للاستخدام. نقوم بعمل خطوة فقط لفتح المسام قبل ما نضع الخليط علي الوجه وهي نحضر منشفة ونضعها في ماء سخن ثم نمسح بها البشرة جيداً. ثم باستخدام قطعة من القطن نضع بها الماسك علي الوجه بتساوي ونتركه لمدة تتراوح من 15 دقيقة الي 20 دقيقة للحصول علي افضل نتائج. ثم نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات اسبوعيا لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة وخرافية للغاية بفضل الله.

ملحوظه هامة: لو بشرتك حساسة وعندك حساسية في بشرتك لا نضع الليمون في الخليط

فوائد ماسك القهوة الذهبي علي البشرة

سوف نتعرف اليوم علي بعض فوائد الماسك الرهيب في التفتيح الفوري من أول استعمال فقط للحصول علي بشرة مشرقة وهي كالاتي:-