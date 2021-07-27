بدون كريمة وبدون حليب عملت أيس كريم بالفوكهه طعمه روعه لازم تعمليه للأطفال

بدون كريمة وبدون حليب عملت أيس كريم بالفوكهه، طريقة أيس كريم بيتي بدون كريمة بدون حليب مكثف بدون بيض ومن ألذ وأطعم أنواع الأيس كريم، بنكهات مختلفة وبطرق سهلة بأساليب منزلية سهلة، وسوف تجده ألذ . بدون كريمة وبدون حليب عملت أيس كريم بالفوكهه بدون كريمة وبدون حليب عملت أيس كريم بالفوكهه قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الأيس الكريم المفيد الصحي للأطفال وخاصة في فصل الصيف ولذلك الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل أيس كريم الفواكهه في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل أيس كريم الفراولة فراولة مجمدة بمقدار كوبين.

علبة زبادي واحدة فقط صغيرة.

عصير ليمون طازج بمقدار ملعقة.

عسل أبيض بمقدار ملعقتين. طريقة تحضير أيس كريم الفراولة في خلاط كهربي قومي بوضع الليمون الطازج وقطع الفراولة المجمدة، ويخلط معًا جيدًا.

بعد الخلط الجيد لهم قومي بوضع باقي المكونات من زبادي وعسل أبيض، ويظل الخلاط في الخلط لمدة 10 دقائق على الأقل.

في وعاء مناسب قومي بوضع الأيس كريم المكون في الخلاط.

ضعي الوعاء في فريزر الثلاجة إلى وقت تجمده.

تستطيع تقديم الأيس كريم في أطباق صغيرة أذا كان لا يتوفر لديك بولات الأيس كريم، كما تستطيعين استخدام شرائح الوافل. عمل أيس كريم بنكهات مختلفة مكونات عمل أيس كريم الفراولةطريقة تحضير أيس كريم الفراولةعمل أيس كريم بنكهات مختلفة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الأيس الكريم بنكهات مختلفة . مكونات عمل أيس كريم بنكهات مختلفة لتر حليب.

كريم كراميل بعدد علبتين، قومي باستخدام النكهات المفضلة لديك.

سكر بمقدار نصف كوب.

كركم مقدار نصف ملعقة صغيرة.

عصير ليمون بمقدار نصف كوب صغير.

نكهة الليمون، في حالة عدم توفرها تستطيعي استخدام مقدار ملعقة واحدة من قشر الليمون المبشور. طريقة تحضير عمل أيس كريم بنكهات مختلفة في المنزل على نار متوسطة الحرارة نقوم بوضع كل من الحليب وكريم كراميل والسكر وبعد ذلك يتم وضع الكركم، ونظل في التقليب حتى تمتزج المكونات.

بعد غليان الحليب قوم بوضع قشر الليمون أو نكهة الليمون.

يترك المزيج بعد ذلك حتى يبرد، بعد ذلك يتم وضع عصير الليمون ونظل في التحريك.

ضع الخليط المجون في الفريزر.

باستخدام الهاند بلندر قم بضرب الخليط المكون حتى يصبح كريمي.

اتركه بعد ذلك ساعتين في الفريزر مرة أخري، حتى يصبح جاهز للتقديم. مكونات عمل أيس كريم بنكهات مختلفةطريقة تحضير عمل أيس كريم بنكهات مختلفة في المنزل الوسوم

بدون كريمة وبدون حليب عملت أيس كريم بالفوكهه، طريقة أيس كريم بيتي بدون كريمة بدون حليب مكثف بدون بيض ومن ألذ وأطعم أنواع الأيس كريم، بنكهات مختلفة وبطرق سهلة بأساليب منزلية سهلة، وسوف تجده ألذ . بدون كريمة وبدون حليب عملت أيس كريم بالفوكهه بدون كريمة وبدون حليب عملت أيس كريم بالفوكهه قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الأيس الكريم المفيد الصحي للأطفال وخاصة في فصل الصيف ولذلك الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل أيس كريم الفواكهه في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل أيس كريم الفراولة فراولة مجمدة بمقدار كوبين.

علبة زبادي واحدة فقط صغيرة.

عصير ليمون طازج بمقدار ملعقة.

عسل أبيض بمقدار ملعقتين. طريقة تحضير أيس كريم الفراولة في خلاط كهربي قومي بوضع الليمون الطازج وقطع الفراولة المجمدة، ويخلط معًا جيدًا.

بعد الخلط الجيد لهم قومي بوضع باقي المكونات من زبادي وعسل أبيض، ويظل الخلاط في الخلط لمدة 10 دقائق على الأقل.

في وعاء مناسب قومي بوضع الأيس كريم المكون في الخلاط.

ضعي الوعاء في فريزر الثلاجة إلى وقت تجمده.

تستطيع تقديم الأيس كريم في أطباق صغيرة أذا كان لا يتوفر لديك بولات الأيس كريم، كما تستطيعين استخدام شرائح الوافل. عمل أيس كريم بنكهات مختلفة مكونات عمل أيس كريم الفراولةطريقة تحضير أيس كريم الفراولةعمل أيس كريم بنكهات مختلفة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الأيس الكريم بنكهات مختلفة . مكونات عمل أيس كريم بنكهات مختلفة لتر حليب.

كريم كراميل بعدد علبتين، قومي باستخدام النكهات المفضلة لديك.

سكر بمقدار نصف كوب.

كركم مقدار نصف ملعقة صغيرة.

عصير ليمون بمقدار نصف كوب صغير.

نكهة الليمون، في حالة عدم توفرها تستطيعي استخدام مقدار ملعقة واحدة من قشر الليمون المبشور. طريقة تحضير عمل أيس كريم بنكهات مختلفة في المنزل على نار متوسطة الحرارة نقوم بوضع كل من الحليب وكريم كراميل والسكر وبعد ذلك يتم وضع الكركم، ونظل في التقليب حتى تمتزج المكونات.

بعد غليان الحليب قوم بوضع قشر الليمون أو نكهة الليمون.

يترك المزيج بعد ذلك حتى يبرد، بعد ذلك يتم وضع عصير الليمون ونظل في التحريك.

ضع الخليط المجون في الفريزر.

باستخدام الهاند بلندر قم بضرب الخليط المكون حتى يصبح كريمي.

اتركه بعد ذلك ساعتين في الفريزر مرة أخري، حتى يصبح جاهز للتقديم. مكونات عمل أيس كريم بنكهات مختلفةطريقة تحضير عمل أيس كريم بنكهات مختلفة في المنزل

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