كريم النشا الرهيب... لبشرة ناصعة البياض بمكونات طبيعية جبارة من أول استخدام

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يعتبر كريم النشا الرهيب من الكريمات التي لها سحر على البشرة بطريقة جبارة، حيث تبحث جميع السيدات والفتيات على طريقة للتخلص من اسمرار البشرة والبثور السوداء الموجودة بالوجه، حيث تعمل على الإحراج للفتاة وخصوصا لو مقبلة على الزواج وتحلم الفتيات بالحصول على بشرة ناصعة البياض مثل الثلج، ولقد جئنا لكي سيدتي بسر قديم من أسرار الشعب الياباني، ومن السهل عمل كريم النشا بعدة طرق كثيرة منها بالزيوت وخل التفاح وماء الورد، والنساء لا تفضل وضع كريمات التبييض المنتشرة في الأسواق لاحتوائها على مواد كيماوية تضر جلد البشرة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل كريم النشا الرهيب بمكونات طبيعية موجودة بكل منزل من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.مكونات كريم النشا الرهيب
سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل كريم النشا الخطير بمكونات طبيعية وهى كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- خمس قطرات من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من بودرة جونسون.
- نصف ملعقة من زيت السمسم.
- عصرتين من الليمون.
سوف نتعرف في الخطوات الآتية على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب في خطوات سهلة وبسيطة للغاية وهى كالآتي:-
- يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به ملعقة النشا الرهيبة.
- ثم نضيف ماء الورد وبودرة الأطفال ثم زيت السمسم ثم عصرتين الليمون.
- يتم ضرب الخليط خلطا جيدا ثم بواسطة الملعقة يتم التقليب الجيد حتى نحصل على خليط ذات قوام مناسب.
- ثم نضع الخلطة في علبة من الزجاج وتكون محكمة الغلق ويتم حفظها بالثلاجة.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام كريم النشا الرهيب بنتيجة فورية ومن أول استخدام وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون لإزالة الزيوت والأتربة بالبشرة.
- يتم اختبار الخليط على الأيدي لضمان اختباره من حساسية الجلد.
- ثم يتم وضع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي مع التدليك عكس عقارب الساعة لضمان فعاليته.
- يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة حتى نحصل على نتيجة فعالة.
- ثم نقوم بغسل الكريم بالماء الفاتر ومسحه بفوطة نظيفة وستصدمين بالنتيجة الجبارة.
- يتم تكرار العملية السابقة يوميا ولمدة 10 أيام متتالية.
الوسوم
يعتبر كريم النشا الرهيب من الكريمات التي لها سحر على البشرة بطريقة جبارة، حيث تبحث جميع السيدات والفتيات على طريقة للتخلص من اسمرار البشرة والبثور السوداء الموجودة بالوجه، حيث تعمل على الإحراج للفتاة وخصوصا لو مقبلة على الزواج وتحلم الفتيات بالحصول على بشرة ناصعة البياض مثل الثلج، ولقد جئنا لكي سيدتي بسر قديم من أسرار الشعب الياباني، ومن السهل عمل كريم النشا بعدة طرق كثيرة منها بالزيوت وخل التفاح وماء الورد، والنساء لا تفضل وضع كريمات التبييض المنتشرة في الأسواق لاحتوائها على مواد كيماوية تضر جلد البشرة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل كريم النشا الرهيب بمكونات طبيعية موجودة بكل منزل من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.مكونات كريم النشا الرهيب
سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل كريم النشا الخطير بمكونات طبيعية وهى كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- خمس قطرات من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من بودرة جونسون.
- نصف ملعقة من زيت السمسم.
- عصرتين من الليمون.
سوف نتعرف في الخطوات الآتية على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب في خطوات سهلة وبسيطة للغاية وهى كالآتي:-
- يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به ملعقة النشا الرهيبة.
- ثم نضيف ماء الورد وبودرة الأطفال ثم زيت السمسم ثم عصرتين الليمون.
- يتم ضرب الخليط خلطا جيدا ثم بواسطة الملعقة يتم التقليب الجيد حتى نحصل على خليط ذات قوام مناسب.
- ثم نضع الخلطة في علبة من الزجاج وتكون محكمة الغلق ويتم حفظها بالثلاجة.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام كريم النشا الرهيب بنتيجة فورية ومن أول استخدام وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون لإزالة الزيوت والأتربة بالبشرة.
- يتم اختبار الخليط على الأيدي لضمان اختباره من حساسية الجلد.
- ثم يتم وضع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي مع التدليك عكس عقارب الساعة لضمان فعاليته.
- يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة حتى نحصل على نتيجة فعالة.
- ثم نقوم بغسل الكريم بالماء الفاتر ومسحه بفوطة نظيفة وستصدمين بالنتيجة الجبارة.
- يتم تكرار العملية السابقة يوميا ولمدة 10 أيام متتالية.
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