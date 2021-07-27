سحر عمل الشاورما السوري! بطريقة مختلفة وخطوات أول مرة تعرفينها لنجاحها

سحر عمل الشاورما السوري، تعتبر الشاورما السوري من الأكلات الشعبية المحببة لدى الجميع ويرجع أصولها إلى سوريا، وحاليا لقد تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، وهى تندرج تحت مسمى الوجبات السريعة التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لطعمها الرهيب والمميز، ويمكن عمل الشاورما باللحمة أو الفراخ وبعدة طرق كثيرة، ومن السهل عمل الشاورما السوري بالمنزل وبتكلفة ضئيلة أقل بكثير من المطاعم الكبيرة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة سحر عمل الشاورما السوري في خطوات جديدة أول مرة تتعرفي عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات سحر عمل الشاورما السوري بالفراخ مكونات سحر عمل الشاورما السوري بالفراخ سوف نتحدث في موضوعنا هذا مكونات طريقة الشاورما السوري بالفراخ بمكونات بسيطة وموجودة بكل منزل وهى كالتالي:- كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ربع كيلو من البصل.

كوب من الخل.

نصف كوب كبير من الماء.

ربع كوب صغير من الزيت.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

فص كبير من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

رشة خفيفة من الملح.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

طماطمتان مقطعتان.

حبتان من الفلفل الأخضر المقطع.

نصف ملعقة بابريكا.

حبتان من الخيار المخلل.

خبز شامي.

ملعقة كبيرة من الثومية.

رشة بقدونس أخضر. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم في هذه الطريقة تجهيز عمل شاورما الفراخ في غصون دقائق معدودة وهى كالآتي:- نقوم بوضع صدور الفراخ المخلية في طبق ونضيف عليهم الماء والخل ليتم غسلهم جيداً. يتم وضع الصدور بعد غسلها على مصفاة حتى يتم تصفيتها جيداً. ثم نحضر طاسة متوسطة المقاس ونضع فيها الزيت. ونقوم برفع الخليط على النار ثم نضيف الصدور المخلية ثم الفلفل الأسود. يتم تقطيع البصل حلقات مدورة ورشه بالملح ويتم اضافته في الطاسة. ثم نضع البهارات والثوم ثم الكزبرة والبابريكا والكمون ثم الطماطم ثم الفلفل الأخضر على المكونات السابقة. يتم ترك الخليط على النار لمدة عشرون دقيقة حتى يتشرب ماء الخليط ونحصل على القوام المناسب. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير سحر الشاورما السوري بطريقة عمل مضمونة وهى كما يلي:- يتم إحضار الخبز ونضع عليه الخليط الجاهز بواسطة ملعقة.

نقوم بوضع ملعقة من الثومية والخيار المخلل على الحشو.

ثم حشو الخبز ويضع على الصاج للحصول على السوى المطلوب.

يتم تزيين الخلطة بالبقدونس الأخضر عن طريق الرش.

ثم يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك. الوسوم

سحر عمل الشاورما السوري، تعتبر الشاورما السوري من الأكلات الشعبية المحببة لدى الجميع ويرجع أصولها إلى سوريا، وحاليا لقد تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، وهى تندرج تحت مسمى الوجبات السريعة التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لطعمها الرهيب والمميز، ويمكن عمل الشاورما باللحمة أو الفراخ وبعدة طرق كثيرة، ومن السهل عمل الشاورما السوري بالمنزل وبتكلفة ضئيلة أقل بكثير من المطاعم الكبيرة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة سحر عمل الشاورما السوري في خطوات جديدة أول مرة تتعرفي عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات سحر عمل الشاورما السوري بالفراخ مكونات سحر عمل الشاورما السوري بالفراخ سوف نتحدث في موضوعنا هذا مكونات طريقة الشاورما السوري بالفراخ بمكونات بسيطة وموجودة بكل منزل وهى كالتالي:- كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ربع كيلو من البصل.

كوب من الخل.

نصف كوب كبير من الماء.

ربع كوب صغير من الزيت.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

فص كبير من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

رشة خفيفة من الملح.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

طماطمتان مقطعتان.

حبتان من الفلفل الأخضر المقطع.

نصف ملعقة بابريكا.

حبتان من الخيار المخلل.

خبز شامي.

ملعقة كبيرة من الثومية.

رشة بقدونس أخضر. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم في هذه الطريقة تجهيز عمل شاورما الفراخ في غصون دقائق معدودة وهى كالآتي:- نقوم بوضع صدور الفراخ المخلية في طبق ونضيف عليهم الماء والخل ليتم غسلهم جيداً. يتم وضع الصدور بعد غسلها على مصفاة حتى يتم تصفيتها جيداً. ثم نحضر طاسة متوسطة المقاس ونضع فيها الزيت. ونقوم برفع الخليط على النار ثم نضيف الصدور المخلية ثم الفلفل الأسود. يتم تقطيع البصل حلقات مدورة ورشه بالملح ويتم اضافته في الطاسة. ثم نضع البهارات والثوم ثم الكزبرة والبابريكا والكمون ثم الطماطم ثم الفلفل الأخضر على المكونات السابقة. يتم ترك الخليط على النار لمدة عشرون دقيقة حتى يتشرب ماء الخليط ونحصل على القوام المناسب. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير سحر الشاورما السوري بطريقة عمل مضمونة وهى كما يلي:- يتم إحضار الخبز ونضع عليه الخليط الجاهز بواسطة ملعقة.

نقوم بوضع ملعقة من الثومية والخيار المخلل على الحشو.

ثم حشو الخبز ويضع على الصاج للحصول على السوى المطلوب.

يتم تزيين الخلطة بالبقدونس الأخضر عن طريق الرش.

ثم يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك.

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