طريقة عمل الغريبة الناعمة بخطوات سهلة مثل الجاهزة بالمنزل

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طريقة عمل الغريبة يشتهر تناولها في الأعياد والمناسبات وهي نوع من أنواع كحك العيد الشهية، تشتهر صناعتها في أواخر شهر رمضان المبارك بجانب البسكويت والبيتيفور وهي من أسهل الحلويات المخبوزة في التحضير والخبز، مكوناتها سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها بطرق وأضافات مختلفة شهية بعض السيدات يفضلن صناعتها في المنزل لضمان جودتها.طريقة عمل الغريبة الناعمة
تتميز الغريبة بصغير حجمها التي تأكل مرة واحدة وبطعمها اللذيذ الذي يذوب في الفم فور تذوقها تعمل الأمهات على أرضاء أطفالها وتقدمها لهم أيضا بالكاكاو، ومن الممكن أضافة ألوان طعام صحية لتغير من شكلها وتقدم الغريبة السادة أو تزين بالمكسرات المختلفة التي تفضلنيها،مثل الفستق، اللوز، الزبيب، السوداني، الجوز أو الشوكولاتة النوتيلا، فلا تحتاري سيدتي في موقع ثقفني نقدم اليكي أسهل الخطوات في التنفيذ والتحضير لعمل الغريبة.
طريقة عمل الغريبة السادة
المكونات
- أربع أكوب كبيرة دقيق حلويات أبيض.
- كوبان سمنة باردة.
- كوب كبير سكر مطحون منخول.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ذرة ملح.
مكونات التزين حسب رغبتك
- لولي.
- فستق.
- زبيب.
- سوداني مقشر.
- لوز.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق بجدار عالي، نضع السكر المطحون والسمن.
- نضربهم بحرص بالمضرب الكهربائي، حتي نحصل على خليط كريمي فاتح.
- نضيف الفانيليا السائلة وذرة الملح، نستمر في التقليب بالمضرب على سرعه هادئة.
- نضع الدقيق في وعاء أخر كبير الحجم والجدران، نضيف السمن والسكر المضرب بالضرب الكهربائي.
- نقلبهم بالمضرب الكهربائي، حتي يتجانس جميع المكونات مع بعضهم.
- نختبر العجين نأخذ كمية منه وتشكل ع شكل كورة متامسكه، نترك العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعه ليستريح قليلا.
- نشكل جميع العجين بحجم واحد على شكل كورة مدورة، نرصهم في صاج أو صينية مناسبة، نترك بينهم فراغات كافيه.
- نزين الغريبة بالمكسرات المفضلة لديكي، من الممكن تزينها بمكسرات مختلفة، وتغرس بأحكام.
- نشغل الفرن مسبقاً بمدة عشر دقائق، على حرارة 150 ْ درجة مئوية، نتركهم في الفرن لمدة ربع ساعة.
- نتركها تبرد تماماً في الصاج، ترص في علبه كبيرة محكمة الغلق.
- نحضر طبق تقديم كبيرة ويشكل بالغريبة، الكحك، البسكويت، البيتيفور.
الوسوم
طريقة عمل الغريبة يشتهر تناولها في الأعياد والمناسبات وهي نوع من أنواع كحك العيد الشهية، تشتهر صناعتها في أواخر شهر رمضان المبارك بجانب البسكويت والبيتيفور وهي من أسهل الحلويات المخبوزة في التحضير والخبز، مكوناتها سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها بطرق وأضافات مختلفة شهية بعض السيدات يفضلن صناعتها في المنزل لضمان جودتها.طريقة عمل الغريبة الناعمة
تتميز الغريبة بصغير حجمها التي تأكل مرة واحدة وبطعمها اللذيذ الذي يذوب في الفم فور تذوقها تعمل الأمهات على أرضاء أطفالها وتقدمها لهم أيضا بالكاكاو، ومن الممكن أضافة ألوان طعام صحية لتغير من شكلها وتقدم الغريبة السادة أو تزين بالمكسرات المختلفة التي تفضلنيها،مثل الفستق، اللوز، الزبيب، السوداني، الجوز أو الشوكولاتة النوتيلا، فلا تحتاري سيدتي في موقع ثقفني نقدم اليكي أسهل الخطوات في التنفيذ والتحضير لعمل الغريبة.
طريقة عمل الغريبة السادة
المكونات
- أربع أكوب كبيرة دقيق حلويات أبيض.
- كوبان سمنة باردة.
- كوب كبير سكر مطحون منخول.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ذرة ملح.
مكونات التزين حسب رغبتك
- لولي.
- فستق.
- زبيب.
- سوداني مقشر.
- لوز.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق بجدار عالي، نضع السكر المطحون والسمن.
- نضربهم بحرص بالمضرب الكهربائي، حتي نحصل على خليط كريمي فاتح.
- نضيف الفانيليا السائلة وذرة الملح، نستمر في التقليب بالمضرب على سرعه هادئة.
- نضع الدقيق في وعاء أخر كبير الحجم والجدران، نضيف السمن والسكر المضرب بالضرب الكهربائي.
- نقلبهم بالمضرب الكهربائي، حتي يتجانس جميع المكونات مع بعضهم.
- نختبر العجين نأخذ كمية منه وتشكل ع شكل كورة متامسكه، نترك العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعه ليستريح قليلا.
- نشكل جميع العجين بحجم واحد على شكل كورة مدورة، نرصهم في صاج أو صينية مناسبة، نترك بينهم فراغات كافيه.
- نزين الغريبة بالمكسرات المفضلة لديكي، من الممكن تزينها بمكسرات مختلفة، وتغرس بأحكام.
- نشغل الفرن مسبقاً بمدة عشر دقائق، على حرارة 150 ْ درجة مئوية، نتركهم في الفرن لمدة ربع ساعة.
- نتركها تبرد تماماً في الصاج، ترص في علبه كبيرة محكمة الغلق.
- نحضر طبق تقديم كبيرة ويشكل بالغريبة، الكحك، البسكويت، البيتيفور.
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