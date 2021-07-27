طريقة تشقير الحواجب في البيت ورسمها بنفسك وبشكل طبيعي واحترافي

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سوف نتعرف علي أفضل طريقة تشقير الحواجب في البيت بنفسك خطوة بخطوة، تعد منطقة الحواجب من المناطق الهامة التي تبرز جمال العيون والوجه أيضا بشكل عام، لذلك تهتم البنات والنساء بالاهتمام بكثرة بتلك المنطقة والعناية بها بشكل دائم، لذلك يلجأ الكثير من السيدات الي تشقير حواجبهم وذلك لتغير شكلهم الي الأفضل، لذلك سوف نتعرف علي هذه الطريقة معنا خطوة بخطوة الآن.طريقة تشقير الحواجب
هناك بعض الأضرار التي تصيب منطقة الحواجب، وذلك نتيجة لإزالة الشعر المتناثر حول منطقة الحواجب، الذي ينتج عنها بعض الالتهابات التي تصيب الجيوب الأنفية وأيضا ينتج عنها بعض الالتهابات والحساسية التي تصيب البشرة وخاصة حول منطقة الحواجب، لذلك يلجا البعض الي عملية تشقير الحواجب بدلا من أزاله الشعر.مكونات تشقير الحواجب
سنتعرف علي الأدوات اللازمة لكي نقوم بعملية التشقير في البيت فيما يلي:
- ملعقة كبيرة من الفازلين
- وعاء صغير الحجم
- قطنة واحدة من قطن الأذن
- ملعقة صغيرة للتقليب
- صبغة تشقير جاهزة
- قلم لتحديد الحواجب
يجب أتباع تلك الخطوات خطوة بخطوة وذلك للحصول علي صبغة لتقشير أفتح من لون بشرتك الأصلية بدرجتين فقط.
- أول خطوة قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر جيدا، وذلك لإزالة الشوائب والأتربة ثم قومي بتنشيفه جيدا بالقطنة.
- قومي بوضع الفازلين حولين وعلي الحواجب، وذلك حتي لا تلمس الصبغة الحاجبين.
- ضعي بعد ذلك الصبغة في والوعاء وقلبيها جيدا مع أتباع التعليمات الموجودة عليها.
- قومي باستخدام قلم الحواجب لتحديد حواجبك بالمظهر التي تحبيه عليكى.
- ضعي صبغة التشقير واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء جيدا.
هناك عدة أنواع لتشقير الحواجب وسوف نتعرف عليها فيما يلي:
- النوع الأول: هو أن تقومي بصبغ حواجبك بالكامل ولكن بلون مثل لون جلد بشرتك بالضبط، ثم تقومي برسم الحواجب بالقلم بدقة ورقه.
- ثاني نوع: هذا النوع يتم عن طريق صبغ شعر الحاجبين بلون غير اللون الأصلي لحواجبك، وهذه الطريقة مناسبة جدا وذلك ليكون لون حواجبك مناسب للون شعرك إذا صبغتيه.
- النوع الثالث: في هذا النوع تقومين بصبغ الجزء العلوي والسفلي من المنطقة التي حول الحاجب، وبذلك يظهر شكل الحاجب رقيقا ودقيقا ويظهر بشكل أفضل، ذلك بسبب أن الصبغة حولين الحاجب تخفي الشعر الزائد حولين الحاجب.
الوسوم
سوف نتعرف علي أفضل طريقة تشقير الحواجب في البيت بنفسك خطوة بخطوة، تعد منطقة الحواجب من المناطق الهامة التي تبرز جمال العيون والوجه أيضا بشكل عام، لذلك تهتم البنات والنساء بالاهتمام بكثرة بتلك المنطقة والعناية بها بشكل دائم، لذلك يلجأ الكثير من السيدات الي تشقير حواجبهم وذلك لتغير شكلهم الي الأفضل، لذلك سوف نتعرف علي هذه الطريقة معنا خطوة بخطوة الآن.طريقة تشقير الحواجب
هناك بعض الأضرار التي تصيب منطقة الحواجب، وذلك نتيجة لإزالة الشعر المتناثر حول منطقة الحواجب، الذي ينتج عنها بعض الالتهابات التي تصيب الجيوب الأنفية وأيضا ينتج عنها بعض الالتهابات والحساسية التي تصيب البشرة وخاصة حول منطقة الحواجب، لذلك يلجا البعض الي عملية تشقير الحواجب بدلا من أزاله الشعر.مكونات تشقير الحواجب
سنتعرف علي الأدوات اللازمة لكي نقوم بعملية التشقير في البيت فيما يلي:
- ملعقة كبيرة من الفازلين
- وعاء صغير الحجم
- قطنة واحدة من قطن الأذن
- ملعقة صغيرة للتقليب
- صبغة تشقير جاهزة
- قلم لتحديد الحواجب
يجب أتباع تلك الخطوات خطوة بخطوة وذلك للحصول علي صبغة لتقشير أفتح من لون بشرتك الأصلية بدرجتين فقط.
- أول خطوة قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر جيدا، وذلك لإزالة الشوائب والأتربة ثم قومي بتنشيفه جيدا بالقطنة.
- قومي بوضع الفازلين حولين وعلي الحواجب، وذلك حتي لا تلمس الصبغة الحاجبين.
- ضعي بعد ذلك الصبغة في والوعاء وقلبيها جيدا مع أتباع التعليمات الموجودة عليها.
- قومي باستخدام قلم الحواجب لتحديد حواجبك بالمظهر التي تحبيه عليكى.
- ضعي صبغة التشقير واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء جيدا.
هناك عدة أنواع لتشقير الحواجب وسوف نتعرف عليها فيما يلي:
- النوع الأول: هو أن تقومي بصبغ حواجبك بالكامل ولكن بلون مثل لون جلد بشرتك بالضبط، ثم تقومي برسم الحواجب بالقلم بدقة ورقه.
- ثاني نوع: هذا النوع يتم عن طريق صبغ شعر الحاجبين بلون غير اللون الأصلي لحواجبك، وهذه الطريقة مناسبة جدا وذلك ليكون لون حواجبك مناسب للون شعرك إذا صبغتيه.
- النوع الثالث: في هذا النوع تقومين بصبغ الجزء العلوي والسفلي من المنطقة التي حول الحاجب، وبذلك يظهر شكل الحاجب رقيقا ودقيقا ويظهر بشكل أفضل، ذلك بسبب أن الصبغة حولين الحاجب تخفي الشعر الزائد حولين الحاجب.
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