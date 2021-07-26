طريقة عمل كريم الكراميل الأصلي بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي جداً

كريم كراميل الأصلي ، من ألذ وأشهي الحلويات الصيفية الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يشعر بالانتعاش، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنه يقدم في المناسبات والأعياد، بالإضافة إلى أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، كما أن مكوناته بسيطة، ويسهل توفرها في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى الفيمتو وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كريم كراميل الأصلي بمذاق لذيذ وشهي جداً.

مكونات كريم كراميل الأصلي

يتكون كريم كراميل الأصلي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب إلا ربع سكر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا أو بشر ليمون.

رشة ملح.

640 مل حليب.

400 جم حليب محلى مكثف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كريم كراميل الأصلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: