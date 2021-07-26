طريقة عمل اللوبيا أم عين سودا بالطريقة المصرية بالصلصة واللحمة

اللوبيا من الخضروات التي يحبها الجميع بما لها من مذاق رائع جعلها من الخضروات الرئيسية التي لا غنى عنها، غير أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان فهي تحمي من الإصابة بفقر الدم، وتخلص الجسم من السموم، وتنظم مستوى السكر في الدم، وتحسن عملية الهضم لاحتوائها على الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي وتقى من الإصابة بالامساك، غير أنها تحمي القلب وتحافظ عليه، وتحافظ على صحة الكبد وتحميه من الإصابة بفيروس الكبدي الوبائي، لذا يجب علينا تناول اللوبيا بشكل مستمر لما لها من فوائد مذهلة لجسم الإنسان وسوف نتعرف معكم على مكونات وطريقة عمل اللوبيا مع اللحم بالصلصة الحمراء.مكونات عمل اللوبيا مع اللحم بالصلصة الحمراء:
اللوبيا مفيدة جدا للأشخاص الذين يقومون بإتباع حميات غذائية مختلفة لأنها تساعد على إنقاص الوزن لاحتوائها على الألياف تمد الجسم بالشبع المستمر، ولكي نقوم بتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض مكونات ألا وهي:
- كمية من الملح والفلفل الأسود.
- نجهز ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم، وبصلتين مبشورتين صغيرة الحجم، وملعقة كبيرة من السمن.
- نحتاج إلى خمسة فصوص من الثوم المفروم، وكوبين من مرقة اللحمة، وكوبين من عصير الطماطم.
- نقوم بشراء ربع كيلو جرام من اللوبيا بعين سوداء، ونصف كيلو جرام من اللحم البقري دون عظم.
لكي نقوم بتجهيز هذه الوصفة نتبع الاتي:
- نقوم بغسل اللحم البقري جيدا، ونقطعه إلى مكعبات.
- نقوم بغسل اللوبيا ونقعها لمدة نصف ساعة ثم نصفيها من ماء النقع.
- نحضر إناء مناسب ونضع فيه السمن ونضعه يسخن.
- نضيف البصل ونتركه على نار متوسطة الحرارة لحين انكماشه وحصوله على اللون الذهبى الفاتح.
- نضع اللحم ونتركه لحين جفاف ماء اللحم.
- نقوم بوضع عصير الطماطم واللوبيا المنقوعة.
- نترك الخليط على نار متوسطة الحرارة يغلى لحين تسوية اللوبيا والحصول على قوام سميك للطماطم.
- نضيف الثوم المفروم والفلفل الأسود والملح، ونتركه لمدة خمس دقائق أو أكثر بقليل على نار هادئة.
- نطفئ النار ونقوم بوضع اللوبيا واللحم في طبق التقديم، ونزينها بإستخدام البقدونس المفروم ونتناولها ساخنة مع طبق من الأرز الأبيض.
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اللوبيا من الخضروات التي يحبها الجميع بما لها من مذاق رائع جعلها من الخضروات الرئيسية التي لا غنى عنها، غير أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان فهي تحمي من الإصابة بفقر الدم، وتخلص الجسم من السموم، وتنظم مستوى السكر في الدم، وتحسن عملية الهضم لاحتوائها على الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي وتقى من الإصابة بالامساك، غير أنها تحمي القلب وتحافظ عليه، وتحافظ على صحة الكبد وتحميه من الإصابة بفيروس الكبدي الوبائي، لذا يجب علينا تناول اللوبيا بشكل مستمر لما لها من فوائد مذهلة لجسم الإنسان وسوف نتعرف معكم على مكونات وطريقة عمل اللوبيا مع اللحم بالصلصة الحمراء.مكونات عمل اللوبيا مع اللحم بالصلصة الحمراء:
اللوبيا مفيدة جدا للأشخاص الذين يقومون بإتباع حميات غذائية مختلفة لأنها تساعد على إنقاص الوزن لاحتوائها على الألياف تمد الجسم بالشبع المستمر، ولكي نقوم بتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض مكونات ألا وهي:
- كمية من الملح والفلفل الأسود.
- نجهز ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم، وبصلتين مبشورتين صغيرة الحجم، وملعقة كبيرة من السمن.
- نحتاج إلى خمسة فصوص من الثوم المفروم، وكوبين من مرقة اللحمة، وكوبين من عصير الطماطم.
- نقوم بشراء ربع كيلو جرام من اللوبيا بعين سوداء، ونصف كيلو جرام من اللحم البقري دون عظم.
لكي نقوم بتجهيز هذه الوصفة نتبع الاتي:
- نقوم بغسل اللحم البقري جيدا، ونقطعه إلى مكعبات.
- نقوم بغسل اللوبيا ونقعها لمدة نصف ساعة ثم نصفيها من ماء النقع.
- نحضر إناء مناسب ونضع فيه السمن ونضعه يسخن.
- نضيف البصل ونتركه على نار متوسطة الحرارة لحين انكماشه وحصوله على اللون الذهبى الفاتح.
- نضع اللحم ونتركه لحين جفاف ماء اللحم.
- نقوم بوضع عصير الطماطم واللوبيا المنقوعة.
- نترك الخليط على نار متوسطة الحرارة يغلى لحين تسوية اللوبيا والحصول على قوام سميك للطماطم.
- نضيف الثوم المفروم والفلفل الأسود والملح، ونتركه لمدة خمس دقائق أو أكثر بقليل على نار هادئة.
- نطفئ النار ونقوم بوضع اللوبيا واللحم في طبق التقديم، ونزينها بإستخدام البقدونس المفروم ونتناولها ساخنة مع طبق من الأرز الأبيض.
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