طريقة عمل كريم القهوة الرهيب لتفتيح البشرة 6 درجات وتقشيرها وإزالة الجلد الميت نهائيا

طريقة عمل كريم القهوة الرهيب لتفتيح البشرة 6 درجات، كريم القهوة لتقشير خلايا البشرة له العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على الجلد ومظهره الخارجي، ومن خلال ما يلي من فقراتنا التالية نتعرف على الطريقة التي من الممكن أن نحضر بها هذا الماسك، وكيف نحصل منه على أفضل النتائج، وأهم المزايا والفوائد التي يحققها للبشرة.

طريقة عمل كريم القهوة الرهيب لتفتيح البشرة 6 درجات

الكريم يحتاج إلى توفر المكونات الآتي ذكرها بالنقاط القادمة:

ملعقة قهوة.

ملعقة واحدة قطرات عصير الليمون.

ملعقة نشا.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة لبن، ومن الممكن استبدالها بملعقة واحدة من الماء.

قطرات من مرطب الجليسرين.

طريقة التحضير والاستخدام للخليط تكون على هذا النحو الآتي:

في البداية لا بد من التوفير للوعاء الملائم للخلط.

نضع القهوة مع كمية النشاء، نقوم بالتقليب لهما حتى تختفي المعالم المميزة لكلٍ منهما.

نحضر بقية المكونات، ونضيفها بالوعاء مع ضرورة الاستمرارية في التقليب لسائر المكونات، وذلك حتى تمام حصولنا على خليط شبيه بالمعجون الناعم خفيف القوام.

تخفيف الخليط إن استدعى الأمر ذلك بالقليل من الماء.

تطبيق الوصفة يكون على البشرة وهي نظيفة، ويتم غسل الوجه بالمياه الفاترة.

التطبيق للماسك مدة زمنية لا تكون متعدية النصف ساعة.

شطف الوجه بعد ذلك بالمياه، ومن الممكن أن يتم استعمال غسول للوجه بمكونات طبيعية.

فوائد القهوة لتفتيح وتقشير البشرة

القهوة من بين المكونات الطبيعية والتي قد أثبتت كفاءتها في جميع وصفات العناية بالجلد، وهي تحقق الفوائد الآتي ذكرها بالنقاط القادمة: