الآيس كريم الاقتصادى بطريقة ومكونات بسيطة هتعمليه فى المنزل بنكهات مختلفة

الآيس كريم الاقتصادى من أنواع المثلجات الموفرة، والتى يتم صناعتها فى المنزل بكل سهولة لأنها تتكون من مكونات موجودة بالمنزل وغير مكلفة، ولأن المثلجات الموجودة بالمحلات غالية الثمن ويعتبر مكلف نوعا ما على محدودى الدخل، قررنا عمل هذا النوع من المثلجات بنكهات مختلفة من الفواكه مثل المانجو والفراوالة وبنكهة الفانيليا والشوكولاتة، وذلك لكى تفرحى أطفالك بعمله بالمنزل ومثل الجاهز، ولكن بمكونات طبيعية مضمونة ليس بها مواد صناعية تخافين منها على أفراد أسرتك، وايضاً بمكونات بسيطة تستطيعين عمل كمية كبيرة من المثلجات وبذلك توفر لكى الكثير من المال عن شرائها جاهزة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الآيس كريم الاقتصادى بالتفصيل. مكونات الآيس كريم الاقتصادى مكونات الآيس كريم الاقتصادى يتكون الآيس كريم الاقتصادى من مكونات بسيطة جداً ومغذية وغير مكلفة وهى كمايلي: كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

كيس من اللبن البودرة.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

١/٨ كيلو من الكريم شانتيه الخام.( حوالى كوب ).

كوب من اللبن المثلج.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

١/٤ كيلو من الفراولة المجمدة.

٢ ملعقة كبيرة من النوتيلا.

١/٢ كيلو من المانجو المجمدة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

٢ ملعقة صغيرة من السكر البودرة.

الوان طعام حسب الرغبة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الآيس كريم الاقتصادى سهلة جداً ويمكن عملها فى المنزل بكل سهولة ويسر وهى كالتالي: هنبدأ بسم الله ونقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كيلو اللبن وعليه ٣ ملاعق النشا وكيس اللبن البودرة ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ذلك نضعها على النار مدوناتي حتى يصبح الخليط غليظ القوام زى المهلبية. ثم نرفعها من على النار وتكسب الخليط فى صينية من البيركس ويعطيها بكيس من النايلون ونتركها فى الثلاجة حتى تبرد تماماً. وفى هذا الوقت نقوم بتحضير الكريمة فى المضرب الكهربائى أو العجان ونضع المضرب السيلك. نقوم بوضع الكريم شانتيه الخام وعليه كوب من اللبن المثلج وركوب من الماء المثلج بعد تذويب ملعقة اللبن البودرة به. ونخفقهم جيدا بالمضرب حتى يتضاعف الخليط ويصبح قوامه متماسك. ثم نضيف الخليط السابق وضعه فى الثلاجة أو المهلبية وملعقة الفانيليا ونستمر فى الخفق حتى يمتزج الخليط مع بعضه كويس . وبكده يكون عملته بطعم الفانيليا. وبعد ذلك نبدأ فى تحضير النكهات المختلفة له وهنبدأ بعمله بالمانجو. ونقوم بوضع المانجو المجمدة فى الكبة بدون اضافة ماء ونضربها جيداً ونضيف عليها ملعقة من عسل النحل. ونضع عليها شوية من خليط الكريم شانتيه النقطتين من لو الطعام الأصفر حسب الرغبة ونضعها فى عبوة مناسبة. ثم نقوم بعمله بطعم الفراولة وايضاً نحضر الفراولة المجمدة ونضعها فى الكبة وعليها ملعقة كبيرة من السكر البودرة ونضربها جيداً. وبعدها نضعها فى علبة مناسبة ونضيف عليها شوية من خليط الكريم شانتيه، ونضيف عليها نقطتين من لون الطعام الأحمر ونقلبهم جيداً ونغطيها. ثم نجهزه بطعم الشوكولاته فتقوم بوضع شوية من خليط الكريم شانتيه . ونضيف إليه ملعقتين من النوتيلا وملعقة صغيرة من الكاكاو الخام وعليهم ملعقتين صغيرين من السكر البودرة لان الكاكاو الخام طعمه ممر. ونقلبهم مع بعض كويس ونقوم بتغطية العبوة. والخطوة الأخيرة هى وضع أنواعه المختلفة فى الفريزر لمدة ٦ ساعات على الأقل. وبعدها يصبح جاهز للتقديم وبالف صحة وعافية. الوسوم

الآيس كريم الاقتصادى من أنواع المثلجات الموفرة، والتى يتم صناعتها فى المنزل بكل سهولة لأنها تتكون من مكونات موجودة بالمنزل وغير مكلفة، ولأن المثلجات الموجودة بالمحلات غالية الثمن ويعتبر مكلف نوعا ما على محدودى الدخل، قررنا عمل هذا النوع من المثلجات بنكهات مختلفة من الفواكه مثل المانجو والفراوالة وبنكهة الفانيليا والشوكولاتة، وذلك لكى تفرحى أطفالك بعمله بالمنزل ومثل الجاهز، ولكن بمكونات طبيعية مضمونة ليس بها مواد صناعية تخافين منها على أفراد أسرتك، وايضاً بمكونات بسيطة تستطيعين عمل كمية كبيرة من المثلجات وبذلك توفر لكى الكثير من المال عن شرائها جاهزة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الآيس كريم الاقتصادى بالتفصيل. مكونات الآيس كريم الاقتصادى مكونات الآيس كريم الاقتصادى يتكون الآيس كريم الاقتصادى من مكونات بسيطة جداً ومغذية وغير مكلفة وهى كمايلي: كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

كيس من اللبن البودرة.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

١/٨ كيلو من الكريم شانتيه الخام.( حوالى كوب ).

كوب من اللبن المثلج.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

١/٤ كيلو من الفراولة المجمدة.

٢ ملعقة كبيرة من النوتيلا.

١/٢ كيلو من المانجو المجمدة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

٢ ملعقة صغيرة من السكر البودرة.

الوان طعام حسب الرغبة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الآيس كريم الاقتصادى سهلة جداً ويمكن عملها فى المنزل بكل سهولة ويسر وهى كالتالي: هنبدأ بسم الله ونقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كيلو اللبن وعليه ٣ ملاعق النشا وكيس اللبن البودرة ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ذلك نضعها على النار مدوناتي حتى يصبح الخليط غليظ القوام زى المهلبية. ثم نرفعها من على النار وتكسب الخليط فى صينية من البيركس ويعطيها بكيس من النايلون ونتركها فى الثلاجة حتى تبرد تماماً. وفى هذا الوقت نقوم بتحضير الكريمة فى المضرب الكهربائى أو العجان ونضع المضرب السيلك. نقوم بوضع الكريم شانتيه الخام وعليه كوب من اللبن المثلج وركوب من الماء المثلج بعد تذويب ملعقة اللبن البودرة به. ونخفقهم جيدا بالمضرب حتى يتضاعف الخليط ويصبح قوامه متماسك. ثم نضيف الخليط السابق وضعه فى الثلاجة أو المهلبية وملعقة الفانيليا ونستمر فى الخفق حتى يمتزج الخليط مع بعضه كويس . وبكده يكون عملته بطعم الفانيليا. وبعد ذلك نبدأ فى تحضير النكهات المختلفة له وهنبدأ بعمله بالمانجو. ونقوم بوضع المانجو المجمدة فى الكبة بدون اضافة ماء ونضربها جيداً ونضيف عليها ملعقة من عسل النحل. ونضع عليها شوية من خليط الكريم شانتيه النقطتين من لو الطعام الأصفر حسب الرغبة ونضعها فى عبوة مناسبة. ثم نقوم بعمله بطعم الفراولة وايضاً نحضر الفراولة المجمدة ونضعها فى الكبة وعليها ملعقة كبيرة من السكر البودرة ونضربها جيداً. وبعدها نضعها فى علبة مناسبة ونضيف عليها شوية من خليط الكريم شانتيه، ونضيف عليها نقطتين من لون الطعام الأحمر ونقلبهم جيداً ونغطيها. ثم نجهزه بطعم الشوكولاته فتقوم بوضع شوية من خليط الكريم شانتيه . ونضيف إليه ملعقتين من النوتيلا وملعقة صغيرة من الكاكاو الخام وعليهم ملعقتين صغيرين من السكر البودرة لان الكاكاو الخام طعمه ممر. ونقلبهم مع بعض كويس ونقوم بتغطية العبوة. والخطوة الأخيرة هى وضع أنواعه المختلفة فى الفريزر لمدة ٦ ساعات على الأقل. وبعدها يصبح جاهز للتقديم وبالف صحة وعافية.

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