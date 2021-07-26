أفضل كريم طبي للكلف العميق والتصبغات الجلدية العميقة من الصيدلية

أفضل كريم طبي للكلف العميق ، من أكثر ما تتساءل عنه بنات حواء، خاصة وأن التعرض للحرارة من شمس وحرارة أثناء الطهي، قد تتسبب كثيرًا في حدوث الكلف، أو التصبغات الداكنة في البشرة، التي قد تتطلب تدخلات طبية في بعض الأحيان. والكلف هو عبارة عن تصبغات أو اسمرار في لون البشرة. تجعل الوجه ملون بمناطق داكنة وأخرى طبيعية، وبقع متفرقة في كافة أنحاء الوجه. نتيجة إفراز الوجه لخلايا الميلانين المسؤلة عن التصبغات، وغالبًا ما تظهر تلك البقع، على الأنف وفي الوجنتين وأعلى الجبهة، كما تظهر فوق الشفتين والرقبة، وكلها أماكن ظاهرة بالوجه.

يوجد العديد من الكريمات الطبية، بل والوصفات المجربة أيضًا، باستخدام المواد المنزلية الطبيعية، مثل وصفة علاج كلف الوجه لرضوى الشربيني، أو خلطات كريمات تفتيح سودانية، والتي تلجأ إليها الكثيرات، بعد أن أثبتت فاعليتها في تحقيق نتائج مبهرة، في التخلص من الكلف في فترة قصيرة، كما تفضل النساء والفتيات، الابتعاد قدر المستطاع، عن الكريمات والعلاجات الطبية، ظنًا منهن أنها تحمل الكثير من الكيماويات، وهذا الاعتقاد خاطيء تمامًا، فالعلاج الطبي يكون مصنوعًا بدقة، ليناسب بشرتك بشكل كبير، وهو ما يجعل فاعليته أكثر تأثيرًا وسرعة من المواد المنزلية بطيئة المفعول. وهناك من تعتقدن أن العلاجات الطبية، هي الأفضل وتبدأن في البحث عن علاج نهائي للكلف العميق، أو أفضل كريم لازالة الكلف والتصبغات الجلدية، أو أفضل كريم طبي للكلف والبقع، وكذلك، أفضل كريم للكلف من الصيدلية، كريم للكلف العميق من الصيدلية، والبعض تقوم بتجربة تلك المنتجات، وتقوم بعمل ريفيو أو تعليق على المنتج، مثل تجربتي في تبييض الركب والأكواع.

يوجد عدد من الكريمات الطبية، المتوفرة داخل اسواق المملكة العربية السعودية، وبعض دول الخليج من أجل علاج نهائي للكلف العميق. خاصة وأنها تعمل على تفتيح الأماكن المتأثرة من البشرة بشكل كبير، وتلك الكريمات الطبية هي: