طريقة عمل كريم لتشققات القدمين من مكون جبار مجرب من أول استعمال

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طريقة عمل كريم لتشققات القدمين من مكون جبار، تعتبر تشققات القدمين من المشكلات المزعجة عند الكثير من النساء والفتيات والرجال، ولكن قبل التحدث عن كيفية علاج هذه التشققات يجب الاهتمام ببعض النصائح وهي العناية الجيدة بالقدمين وذلك من خلال تنظيفها جيداً للتخلص من البكتيريا والفطريات، وعدم تعرض القدمين لتيار هواء وهى مبللة بالماء والقيام بترطيبها خاصة في فصل الشتاء، بعد ذلك القيام باستخدام الوصفات الطبيعية المضمونة التي ترجع قدميك مثل الأطفال، مع المواظبة على استخدامها باستمرار حتى الحصول على نتائج رائعة مرئية، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل كريم لتشققات القدمين وبعض الخلطات الأخرى.مكونات عمل كريم لتشققات القدمين
تعد مكونات عمل كريم لتشققات القدمين من أبسط المكونات الموجودة في المنزل باستمرار وهي كما يلي:
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- رشة من بيكربونات الصوديوم.
سوف نتحدث عن طريقة تحضير بسيطة لعلاج القدمين وهي كالتالي:
- نحضر وعاء صغير ونضع به الفازلين والليمون وبيكربونات الصوديوم ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط.
- نقوم بتدليك القدمين بهذا الكريم، ثم نقوم بارتداء جورب قطني.
- نترك هذا الكريم على القدمين لمدة ساعة أو أكثر.
- غسل القدمين بالماء ونفركهم تماماً، وندهنها بالمرطب.
طريقة عمل كريم للكعبين بالملح والليمون تقشير من أول استعمال
يعد مكون الملح والليمون من أقوى المكونات التي تعمل على تقشير الكعبين من أول استعمال والآن سوف نعرف المكونات بالتفصيل وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- كوب من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
الطريقة
- نحضر وعاء صغير ونضع به الملح والليمون والعسل وزيت الزيتون، ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نقع القدمين في ماء دافئ ونضع به قليل من شاور جل لمدة 15 دقيقة.
- ثم نقوم بفرك الكعبين بالحجر ( الحكاك ) لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك ندلك القدمين بهذا الكريم لمدة 10 دقائق ثم نغسله بالماء الفاتر.
- نقوم بتجفيفها جيداً ثم نضع الكريم المرطب المتوفر.
- يمكن الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة لحين الاستخدام.
- نقوم بعمل هذه الخطوات يومياً لمدة أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج، بعد ذلك مرتين فقط بالأسبوع.
كريم الشمع الرباني من اسهل الطرق التي تعمل على نعومة القدمين دون معاناة سوف نتحدث عن المكونات وطريقة التحضير وهي كما يلي:
المكونات
- عدد شمعة أو شمعتين.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- قليل من الماء المغلي.
- حجر خفاف.
الطريقة
- نقوم بتقطيع الشمعة إلى قطع صغيرة الحجم.
- نضع قليل من الماء على النار ونتركه حتى يغلي.
- نسكب هذا الماء على قطع الشمع ونقلب، ثم نضع عليهم ملعقتين من زيت الزيتون.
- نقلب هذا الخليط جيداً حتى يذوب الشمع وتتجانس جميع المكونات.
- قبل وضع هذا الكريم الجبار يجب فرك القدمين باستخدام الحجر الخفاف.
- بعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من خليط الشمع عليهم، ثم نرتدي كيس من البلاستيك.
- نترك الكريم على القدمين من الليل إلى الصباح.
- تكرر هذه الخلطة يومياً حتى الحصول على نتيجة مبهرة.
يعد الفازلين من المرطبات الطبية القوية لجميع مناطق الجسم وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن قوة مفعوله في علاج تشقق القدمين والخلطة كالتالي:
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- كبسولتين من فيتامين E ( ليس ضروري ).
- 4 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- 3 قطرات من زيت النعناع.
- نصف ملعقة كبيرة من العسل.
الطريقة
- نقوم بوضع الفازلين وزيت جوز الهند والعسل في وعاء صغير ونضعه في الميكروويف أو ماء ساخن لمدة 5 دقائق.
- نخلط هذه المكونات مع بعض ونتركها تبرد قليلاً.
- ثم نضع على هذا الخليط الكبسولات وزيت النعناع ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتدليك القدمين بهذا الخليط ونتركها لمدة ساعة أو أكثر.
- نحفظ هذه الوصفة في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.
الوسوم
طريقة عمل كريم لتشققات القدمين من مكون جبار، تعتبر تشققات القدمين من المشكلات المزعجة عند الكثير من النساء والفتيات والرجال، ولكن قبل التحدث عن كيفية علاج هذه التشققات يجب الاهتمام ببعض النصائح وهي العناية الجيدة بالقدمين وذلك من خلال تنظيفها جيداً للتخلص من البكتيريا والفطريات، وعدم تعرض القدمين لتيار هواء وهى مبللة بالماء والقيام بترطيبها خاصة في فصل الشتاء، بعد ذلك القيام باستخدام الوصفات الطبيعية المضمونة التي ترجع قدميك مثل الأطفال، مع المواظبة على استخدامها باستمرار حتى الحصول على نتائج رائعة مرئية، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل كريم لتشققات القدمين وبعض الخلطات الأخرى.مكونات عمل كريم لتشققات القدمين
تعد مكونات عمل كريم لتشققات القدمين من أبسط المكونات الموجودة في المنزل باستمرار وهي كما يلي:
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- رشة من بيكربونات الصوديوم.
سوف نتحدث عن طريقة تحضير بسيطة لعلاج القدمين وهي كالتالي:
- نحضر وعاء صغير ونضع به الفازلين والليمون وبيكربونات الصوديوم ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط.
- نقوم بتدليك القدمين بهذا الكريم، ثم نقوم بارتداء جورب قطني.
- نترك هذا الكريم على القدمين لمدة ساعة أو أكثر.
- غسل القدمين بالماء ونفركهم تماماً، وندهنها بالمرطب.
طريقة عمل كريم للكعبين بالملح والليمون تقشير من أول استعمال
يعد مكون الملح والليمون من أقوى المكونات التي تعمل على تقشير الكعبين من أول استعمال والآن سوف نعرف المكونات بالتفصيل وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- كوب من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
الطريقة
- نحضر وعاء صغير ونضع به الملح والليمون والعسل وزيت الزيتون، ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نقع القدمين في ماء دافئ ونضع به قليل من شاور جل لمدة 15 دقيقة.
- ثم نقوم بفرك الكعبين بالحجر ( الحكاك ) لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك ندلك القدمين بهذا الكريم لمدة 10 دقائق ثم نغسله بالماء الفاتر.
- نقوم بتجفيفها جيداً ثم نضع الكريم المرطب المتوفر.
- يمكن الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة لحين الاستخدام.
- نقوم بعمل هذه الخطوات يومياً لمدة أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج، بعد ذلك مرتين فقط بالأسبوع.
كريم الشمع الرباني من اسهل الطرق التي تعمل على نعومة القدمين دون معاناة سوف نتحدث عن المكونات وطريقة التحضير وهي كما يلي:
المكونات
- عدد شمعة أو شمعتين.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- قليل من الماء المغلي.
- حجر خفاف.
الطريقة
- نقوم بتقطيع الشمعة إلى قطع صغيرة الحجم.
- نضع قليل من الماء على النار ونتركه حتى يغلي.
- نسكب هذا الماء على قطع الشمع ونقلب، ثم نضع عليهم ملعقتين من زيت الزيتون.
- نقلب هذا الخليط جيداً حتى يذوب الشمع وتتجانس جميع المكونات.
- قبل وضع هذا الكريم الجبار يجب فرك القدمين باستخدام الحجر الخفاف.
- بعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من خليط الشمع عليهم، ثم نرتدي كيس من البلاستيك.
- نترك الكريم على القدمين من الليل إلى الصباح.
- تكرر هذه الخلطة يومياً حتى الحصول على نتيجة مبهرة.
يعد الفازلين من المرطبات الطبية القوية لجميع مناطق الجسم وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن قوة مفعوله في علاج تشقق القدمين والخلطة كالتالي:
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- كبسولتين من فيتامين E ( ليس ضروري ).
- 4 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- 3 قطرات من زيت النعناع.
- نصف ملعقة كبيرة من العسل.
الطريقة
- نقوم بوضع الفازلين وزيت جوز الهند والعسل في وعاء صغير ونضعه في الميكروويف أو ماء ساخن لمدة 5 دقائق.
- نخلط هذه المكونات مع بعض ونتركها تبرد قليلاً.
- ثم نضع على هذا الخليط الكبسولات وزيت النعناع ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتدليك القدمين بهذا الخليط ونتركها لمدة ساعة أو أكثر.
- نحفظ هذه الوصفة في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.
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