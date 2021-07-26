طريقة عمل شاورما الدجاج السوري بألذ طعم وأقل تكلفة

طريقه عمل شاورما الدجاج السوري، يشتهر المطبخ السوري بالكثير من أكلاته ووصفاته الشهية التي لا يقاومها أحد وأيضاً لا يمكن أحد أن يعدها دون العلم ببعض التكات، المطبخ السوري له أثر في كل الدول العربية وكذلك الأجنبية فلا تجد بلد إلا وتجد بها مطعم يقدم الأكلات السورية، وساعد على ذلك هجرة عدد كبير من السوريين إلى مختلف دول العالم، ومن أشهر الأكلات السورية هي الشاورما السوري وعلى وجه الخصوص شاورما الدجاج السوري، الشاورما السوري تعتبر من ألذ الأكلات وأكثرها طلباً من قبل الجميع خصوصاً كوجبة سريعة خارج المنزل، وإذا كنتم ترغبون في إعداد تلك الوجبة في المنزل بدلاً من الوقوف أمام المطاعم السورية التي لا تخلو من الزحمة، قدمنا لكم طريقة سهلة وبسيطة للغاية، تابعونا من خلال المقال للتعرف عليها.

طريقة عمل شاورما الدجاج السوري

الشاورما من المقبلات التي يعشقها العديد من الأشخاص، يكثر شراؤها من الخارج من محلات الشاورما نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، يمكن حشوها بأكثر من حشوة، فهناك شاورما الدجاج وشاورما اللحم وشاورما السجق، وكلاهما يعطيان مذاق شهي ولذيذ، فتفضل ربة المنزل تحضير الشاورما في البيت بمذاق المحلات حتى لا تختلف عنها، بدلاً من شراؤها جاهزة، وحتى تضمن نظافتها.

المكونات:

قطع صغيرة من لحم الدجاج المخلي.

واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

حبتين فلفل رومي مقسمة إلى شرائح طويلة.

ملعقتين من البهارات .

ثلاثة ملاعق من الخل الأبيض.

ملح وفلفل وبصل بودر.

زيت نباتي.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير: