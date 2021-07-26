أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن بمكونات منزلية

الشعر الجاف من الصفات التي تجعل الفتيات تفقد الثقة بالنفس من اتجاه الشعر فلا يمكن تركه مفروداً والتمتع بمظهر شعر جذاب أو التصفيف حسب الرغبة، حيث يتحكم الشعر الجاف المجعد في طريقة تصفيف الشعر حتى أنه نجد أن الفتيات أصحاب الشعر المجعد محدودة إلي واحده أو اثنين، لذلك تلجأ الفتيات إلي تجربة الكثير من التجارب التي تتداولها صفحات التواصل الإجتماعي على الرغم من إحتمالية التسبب في مشكلات للشعر فتلك الوصفات لا تتناسب مع جميع أنواع الشعر، ويعتبر الكيراتين الحل الأمثل في تلك الحالات على الرغم من تأثيره السلبي على الشعر، حتى أن الكثير من الأشخاص يتسائل هل يوجد مكون طبيعي يمكن أن يؤدي إلي نفس النتيجة بعيداً عن الكيراتين وبالفعل نعم يمكنك تحضير كيراتين طبيعي في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكونات: كأس ماء دافئ.

موزة واحده.

بيضة واحده.

فوطة للتجفيف.

غطاء للشعر.

فرشاة للتصفيف. طريقة التحضير: نقوم بوضع البيض في وعاء مناسب وتقليبه بحيث يتم إخفاقه لمدة دقيقتين. غسل الموز جيداً وتقشيرها ثم وضعها في الخلاط الكهربائي بحيث تصبح ذو ملمس ناعم وكريمي، سكب خليط الموز على البيض السائل ونقلب الخليط مع الإستمرار حتى يصبح مزيجاً واحداً. غسل الشعر جيداً بالماء والبلسم المناسب لطبيعة الشعر وتجفيف الشعر جيداً قبل وضع الكيراتين الطبيعي. نحضر كأس الماء الدافئ ونضع به فرشاة الشعر ونتركها بضع دقائق بحيث يتم تنظيف الفرشاة جيداً والتخلص من التلوث الموجود من رواسب التصفيف. توزيع خليط الكيراتين على الشعر من جميع الأطراف وفروة الرأس من بحيث تتم عملية التوزيع بشكل جيد ثم وضع غطاء الشعر. يُترك الخليط الخاص بالكيراتين الطبيعي على الشعر فترة مناسبة من ساعتين إلي ثلاث ساعات للحصول على أفضل النتائج والإستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكونات السابقة خاصةً البيض والموز. بعد إنتهاء الفترة المحددة نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو الخالي من الكبريت، تكرار الوصفة مرتين شهرياً أو مرة واحده حسب طبيعة الشعر وسيتم فرد الشعر بطريقة طبيعية وصحية. طريقة التحضير: الوسوم

الشعر الجاف من الصفات التي تجعل الفتيات تفقد الثقة بالنفس من اتجاه الشعر فلا يمكن تركه مفروداً والتمتع بمظهر شعر جذاب أو التصفيف حسب الرغبة، حيث يتحكم الشعر الجاف المجعد في طريقة تصفيف الشعر حتى أنه نجد أن الفتيات أصحاب الشعر المجعد محدودة إلي واحده أو اثنين، لذلك تلجأ الفتيات إلي تجربة الكثير من التجارب التي تتداولها صفحات التواصل الإجتماعي على الرغم من إحتمالية التسبب في مشكلات للشعر فتلك الوصفات لا تتناسب مع جميع أنواع الشعر، ويعتبر الكيراتين الحل الأمثل في تلك الحالات على الرغم من تأثيره السلبي على الشعر، حتى أن الكثير من الأشخاص يتسائل هل يوجد مكون طبيعي يمكن أن يؤدي إلي نفس النتيجة بعيداً عن الكيراتين وبالفعل نعم يمكنك تحضير كيراتين طبيعي في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكونات: كأس ماء دافئ.

موزة واحده.

بيضة واحده.

فوطة للتجفيف.

غطاء للشعر.

فرشاة للتصفيف. طريقة التحضير: نقوم بوضع البيض في وعاء مناسب وتقليبه بحيث يتم إخفاقه لمدة دقيقتين. غسل الموز جيداً وتقشيرها ثم وضعها في الخلاط الكهربائي بحيث تصبح ذو ملمس ناعم وكريمي، سكب خليط الموز على البيض السائل ونقلب الخليط مع الإستمرار حتى يصبح مزيجاً واحداً. غسل الشعر جيداً بالماء والبلسم المناسب لطبيعة الشعر وتجفيف الشعر جيداً قبل وضع الكيراتين الطبيعي. نحضر كأس الماء الدافئ ونضع به فرشاة الشعر ونتركها بضع دقائق بحيث يتم تنظيف الفرشاة جيداً والتخلص من التلوث الموجود من رواسب التصفيف. توزيع خليط الكيراتين على الشعر من جميع الأطراف وفروة الرأس من بحيث تتم عملية التوزيع بشكل جيد ثم وضع غطاء الشعر. يُترك الخليط الخاص بالكيراتين الطبيعي على الشعر فترة مناسبة من ساعتين إلي ثلاث ساعات للحصول على أفضل النتائج والإستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكونات السابقة خاصةً البيض والموز. بعد إنتهاء الفترة المحددة نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو الخالي من الكبريت، تكرار الوصفة مرتين شهرياً أو مرة واحده حسب طبيعة الشعر وسيتم فرد الشعر بطريقة طبيعية وصحية. طريقة التحضير:

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