أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم في البيت بمذاق لا يُقاوم

نقدم اليوم وصفة تحضير كفتة الحاتي لكل ربة منزل تريد الإبداع بوضع طبق مميز لوجبة الغداء لليوم أو لتجهيز حقيبة السندوتشات للتنزه على الشاطئ، فقد نجعلك تبهري أفراد أسرتك فلم يصدقوا أن تم إعدادها داخل المنزل ما عليك سوى إحضار المقادير المطلوبة وابدئي هذه الوصفة الشهية التي تنافسي بها اكبر مطاعم المشويات، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليكم خطوات عمل كفتة الحاتي سهلة وسريعة وبمكونات موجودة فى مطبخك أفضل من الجاهزة.

طريقة عمل كفتة الحاتي سهلة

كفتة الحاتي هي من أشهر أكلات اللحوم المشوية في المطاعم والأماكن المفتوحة سهلة التحضير والتناول تعمل من اللحم المفروم مع الخضروات الورقية والبهارات، ويكثر تحضيرها في المناسبات والأفراح والولائم وأعياد الميلاد، حيث تقدم في سندوتشات مع نوع المُقبلات المفضلة، وهى واحدة من أهم الأطعمة التي لابد من تواجدها فى كافة المطاعم.

كيلو من اللحم المفروم البقري أو الجاموسي الطازج ملبس أي به نسبة دهون.

نصف كوب بقسماط ناعم.

نصف ملعقة بهارات كفتة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

اثنين ثمرة ( بصل، طماطم) متوسطة الحجم مفرومين.

كوب بقدونس مفروم.

توضع اللحمة في العجان الكهربائي وعليها البصل ثم نضع عليها باقي المكونات وتعجن جيداً وتوضع في الثلاجة مدة ساعتين حتى تتجانس وتتداخل المكونات.

يتم إحضار أسياخ الشواء ويتم غسلها وتجفيفها جيدا والإمساك باللحمة والضغط على السيخ حتى يتم تغليفه كاملاً بالكفتة.

يتم إشعال الشواية أو الفرن ويعلق سيخ الكفتة.

بعد تم الشواء وشم الرائحة الرائعة تترك خمسة دقائق حتى تبرد وتوضع في طبق التقديم.

هذه كانت أسهل وصفة تحضير كفتة الحاتي يمكن عملها في منزلك مع طبق من سلطة الطحينة والخبز الأسمر للاستمتاع بوجبة صحية لذيذة.

فى حال عدم تواجد شواية في البيت يمكن وصع الكفتة فى صينية بداخل الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب، ثم يتم إشغال قطعة من الفحم وتوضع فى طبق وسط الكفتة، ويتم تغطيتها جيداً حتى تأخذ نكهة الشواء.

مكونات كفتة الحاتي السريعةوصفة كفتة الحاتي في الفرن