الشفايف الجافة والمقشرة ممكن تبقى مؤلمة جداً، زي ما يكون في شوك في شفايفك ده غير انها بتبقى مزعجة وبتفضل تنزف دم وبتصعب جدا الاكل والشرب وطبعا المكياج، خصوصا مع حروجنا للشمس للشغل وعدم الاهتمام بالسوايل والاكل الكويس وهكذا، عشان كده في المقال ده هنقولك 4 أسباب وراء الشفايف الجافة والمقشرة.. اعرفيهم واعرفي علاجهم

4 أسباب وراء الشفايف الجافة والمقشرة.. اعرفيهم واعرفي علاجهم

رد فعل بسبب الحساسية

لو لاحظتي وجود حكة أو احمرار أو تقشر على شفتيك ممكن يكون السبب هو التهاب الجلد التماسي وهو رد فعل تحسسي ممكن يحصل بسبب ملامسة بعض الأطعمة ومنتجات الشفاه والمجوهرات ومعجون الأسنان لشفايك، واحيانا كمان مستحضرات التجميل، والمنتجات اللي فيها مواد زي “حمض السيناميك” أو مشتقات القرفة من مسببات الحساسية الشائعة في معجون الأسنان.” ومواد تانية ممكن تسبب تهيج زي فيتامين E وزيت الخروع واللانولين والعطور أو المنكهات واللي للأسف موجودة في أنواع كتير من مرطب وبلسم الشفاه.

وأفضل طريقة لمعرفة سبب التهيج هي عملية الاستبعاد، وقفي استخدام كل منتج بتستخدميه باستمراروارجعي استخدميه تاني في روتينك لوحدك بعد كام اسبوع وشوفي تأثيره المنفرد عليكي.

الجفاف

جفاف الشفايف او تقشرها وتشققها ممكن يكون كمان بسبب الجفاف والنقص العام في تناول وخصوصا المياة عشان كده خليكي حريصة انك تشربي كمية كافية من المياة ماتخليكيش تحسي انك عطشانة خصوصا في الصيف ودرجات الحرارة العالية، اشربي على الاقل 3 لتر مياة في اليوم.

الأكل المالح والحار

عادات الاكل كمان بتأثر في صحة الشفايف والجلد عموماً، فلو انتي من محبي الاكل الحادق والحار والمخللات والسبايسي فده سبب قوي واكدي لجفاف بشرتك وطبعا تشقق شفايفك، حاولي تحسني من نظامك الغذائي مش بس عشان شفايفك لكن عشان صحة عامة افضل ليكي، وعلى قد ما تقدري ماتكتريش من الاغذية والاكلات السبايسي والمالحة، وده لانها بتسبب جفاف وبتستهلك كميات كبيرة من المياة في جسمك.

الضرر بسبب الشمس

تلف الشفايف بسبب اشعة الشمس الضارة واحد من اكتر اسباب تضرر الشفايف شيوعا، وده لانه الشفايف زيها زي الجلد لما بتتعرض كتير لاشعة الشمس الضارة بتتأثر بشكل سلبي وده بيسبب التشقق والتقشر والجفاف، حاولي تتجنبي الشمس المباشرة واستخدمي مرطب شفايف فيه نسبة spf ا حماية من الشمس دايماً، وحاربي الجفاف بشرب المياة والترطيب المستمر.

الضرر بسبب الشمس

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