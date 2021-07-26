طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن بالتتبيلة السحرية أحلى من المطاعم

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كفتة الحاتي في الفرن ، من ألذ وأشهى الأكلات المشوية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لما لها من مذاق لذيذ ومميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى أنها من الأكلات التي تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكنكم تجربة كفتة داود باشا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن بألذ الوصفات.مكونات كفتة الحاتي في الفرن
تتكون كفتة الحاتي في الفرن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو لحمة مفرومة ناعم.
- 100 جم لية ضاني (اختياري).
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- بياض بيضة.
- ملعقة كبيرة نشا.
- نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر أو فص ثوم كبير.
- رشة بهارات لحمة.
- رشة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- حبة بصلة كبيرة مقطعة أرباع.
- حبة فلفل أخضر حار.
- ماء حبة بصلة كبيرة مبشورة+ رشة ملح.
- حبة طماطم مبشورة.
- رشة فلفل أسود.
- رشة ببريكا.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كفتة الحاتي في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة ناعم والملح والبيكنج بودر والنشا وبياض البيضة والبقدونس مفروم ناعم والثوم البودر وبهارات اللحمة والفلفل الأسود وجوزة الطيب.
- ثم نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها البصلة والفلفل الأخضر، ثم نفرمهم جيداً.
- ثم نسكب خليط البصل والفلفل على خليط اللحمة.
- بعد ذلك نفرم اللية ناعم، ثم نضعها على خليط اللحمة، ثم نخلطهم جيداً باليد.
- ثم نضع خليط اللحمة في محضرة الطعام، ثم نفرمه ناعم.
- ثم نسكب الخليط في وعاء ونتركه يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين.
- بعد ذلك نحضر وعاء، ثم نضيف إليه حبة طماطم مبشورة والفلفل الأسود والببريكا والسكر وماء البصل، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نحضر الأعواد الخشبية (مع مراعاة وضعها في الماء لمدة نصف ساعة حتى لا تحترق في الفرن).
- ثم نحضر صينية فرن ونضع بداخلها ورقة فويل.
- بعد ذلك نخرج خلطة اللحمة من الثلاجة، ثم نشكل الكفتة على الأعواد الخشبية باستخدام خليط ماء البصل والطماطم، ثم نرص الأسياخ على الصينية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعندما تنضج الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تنضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم كفتة الحاتي في الفرن في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
كفتة الحاتي في الفرن ، من ألذ وأشهى الأكلات المشوية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لما لها من مذاق لذيذ ومميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى أنها من الأكلات التي تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكنكم تجربة كفتة داود باشا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن بألذ الوصفات.مكونات كفتة الحاتي في الفرن
تتكون كفتة الحاتي في الفرن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو لحمة مفرومة ناعم.
- 100 جم لية ضاني (اختياري).
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- بياض بيضة.
- ملعقة كبيرة نشا.
- نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر أو فص ثوم كبير.
- رشة بهارات لحمة.
- رشة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- حبة بصلة كبيرة مقطعة أرباع.
- حبة فلفل أخضر حار.
- ماء حبة بصلة كبيرة مبشورة+ رشة ملح.
- حبة طماطم مبشورة.
- رشة فلفل أسود.
- رشة ببريكا.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كفتة الحاتي في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة ناعم والملح والبيكنج بودر والنشا وبياض البيضة والبقدونس مفروم ناعم والثوم البودر وبهارات اللحمة والفلفل الأسود وجوزة الطيب.
- ثم نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها البصلة والفلفل الأخضر، ثم نفرمهم جيداً.
- ثم نسكب خليط البصل والفلفل على خليط اللحمة.
- بعد ذلك نفرم اللية ناعم، ثم نضعها على خليط اللحمة، ثم نخلطهم جيداً باليد.
- ثم نضع خليط اللحمة في محضرة الطعام، ثم نفرمه ناعم.
- ثم نسكب الخليط في وعاء ونتركه يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين.
- بعد ذلك نحضر وعاء، ثم نضيف إليه حبة طماطم مبشورة والفلفل الأسود والببريكا والسكر وماء البصل، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نحضر الأعواد الخشبية (مع مراعاة وضعها في الماء لمدة نصف ساعة حتى لا تحترق في الفرن).
- ثم نحضر صينية فرن ونضع بداخلها ورقة فويل.
- بعد ذلك نخرج خلطة اللحمة من الثلاجة، ثم نشكل الكفتة على الأعواد الخشبية باستخدام خليط ماء البصل والطماطم، ثم نرص الأسياخ على الصينية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعندما تنضج الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تنضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم كفتة الحاتي في الفرن في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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