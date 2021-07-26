أفضل طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت مثل صالون التجميل

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، يتميز اللون الرمادي بجمالة وجاذبيته وخصوصاً في لون الشعر، لذ يكثرن النساء من استخدامه في صبغات الشعر لتمتع بجمال فائق، ولكن من المؤسف أن معظم هؤلاء السيدات لا يتمكنْ من القيام بعملية صبغ الشعر بأنفسهنْ فيتجهنْ إلى الكوافير مما يكلفهم الكثير من الأموال، لذا نقدم لكي في هذا الموضوع طريقة مبسطة لصبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الرمادي في البيت وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل وصرف الكثير من الأموال. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الأدوات المطلوبة لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي : عبوة من صبغة الشعر الأشقر الرمادي يقابلها الضعف من صبغة الشعر الأشقر الطبيعي.

أربطة أو كلبسات شعر.

مقدار من الفازلين.

شامبو مناسب لشعرك وبلسم.

فرشاة شعر ومشط ذو أسنان رفيعة.

قفازات وقبعة استحمام.

فرشاة للصباغة وقطعة قماش.

وعاء فارغ ويفضل أن يكون بلاستيك. خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي قومي بلف جسدك بقطعة القماش والبسي القفازات.

قومي بدهن كريم الفازلين على رقبتك وجميع الأجزاء القريبة من شعرك والمعرضة للاتساخ بسبب الصبغة.

قومي بخلط العبوات مع بعضها في إناء وقلبيها ببعضها.

قومي بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء باستخدام الربائط أو الكليبسات بشكل متساوي

قومي بتمشيط الشعر جيداً والتأكد من عدم احتواءه على عقد وتشابكات.

قبل الشروع في عملية الصبغ يفضل أن تقومي بعمل تجريبي على جزء صغير من الشعر للتعرف على لون الدرجة التي تريديها.

قومي باستخدام فرشاة الصبغ واصبغي الشعر من أعلى إلى أسفل واحذري من تلامس الصبغة لفروة الرأس.

اتركي الصبغة على شعرك لمدة تلت ساعة بعد تغطيتها بقبعة الاستحمام أو ساعة إلا ربع كحد أقصى.

قومي بغسل شعرك جيدا بالماء فقط.

قومي بعد بغسل الشعر باستخدام الشامبو ثم البلسم.

يفضل أن لا تقومي بغسل شعرك بعد ذلك إلا بعد تمام ٤٨ ساعة من مدة الصبغ. خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي للحفاظ على لون الشعر المصبوغ يراعى غسلة بالشامبو المخصص للصبغ، ويراعى عدم تعرضه لماء البحر أو ماء حمام السباحة إلا بوضع واقي للحفاظ عليه. الوسوم

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، يتميز اللون الرمادي بجمالة وجاذبيته وخصوصاً في لون الشعر، لذ يكثرن النساء من استخدامه في صبغات الشعر لتمتع بجمال فائق، ولكن من المؤسف أن معظم هؤلاء السيدات لا يتمكنْ من القيام بعملية صبغ الشعر بأنفسهنْ فيتجهنْ إلى الكوافير مما يكلفهم الكثير من الأموال، لذا نقدم لكي في هذا الموضوع طريقة مبسطة لصبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الرمادي في البيت وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل وصرف الكثير من الأموال. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الأدوات المطلوبة لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي : عبوة من صبغة الشعر الأشقر الرمادي يقابلها الضعف من صبغة الشعر الأشقر الطبيعي.

أربطة أو كلبسات شعر.

مقدار من الفازلين.

شامبو مناسب لشعرك وبلسم.

فرشاة شعر ومشط ذو أسنان رفيعة.

قفازات وقبعة استحمام.

فرشاة للصباغة وقطعة قماش.

وعاء فارغ ويفضل أن يكون بلاستيك. خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي قومي بلف جسدك بقطعة القماش والبسي القفازات.

قومي بدهن كريم الفازلين على رقبتك وجميع الأجزاء القريبة من شعرك والمعرضة للاتساخ بسبب الصبغة.

قومي بخلط العبوات مع بعضها في إناء وقلبيها ببعضها.

قومي بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء باستخدام الربائط أو الكليبسات بشكل متساوي

قومي بتمشيط الشعر جيداً والتأكد من عدم احتواءه على عقد وتشابكات.

قبل الشروع في عملية الصبغ يفضل أن تقومي بعمل تجريبي على جزء صغير من الشعر للتعرف على لون الدرجة التي تريديها.

قومي باستخدام فرشاة الصبغ واصبغي الشعر من أعلى إلى أسفل واحذري من تلامس الصبغة لفروة الرأس.

اتركي الصبغة على شعرك لمدة تلت ساعة بعد تغطيتها بقبعة الاستحمام أو ساعة إلا ربع كحد أقصى.

قومي بغسل شعرك جيدا بالماء فقط.

قومي بعد بغسل الشعر باستخدام الشامبو ثم البلسم.

يفضل أن لا تقومي بغسل شعرك بعد ذلك إلا بعد تمام ٤٨ ساعة من مدة الصبغ. خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي للحفاظ على لون الشعر المصبوغ يراعى غسلة بالشامبو المخصص للصبغ، ويراعى عدم تعرضه لماء البحر أو ماء حمام السباحة إلا بوضع واقي للحفاظ عليه.

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