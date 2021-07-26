طريقة عمل كريم الأرز والحليب السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وحب الشباب

يعد كريم الأرز والحليب السحري ، من أهم وأفضل أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وفعال، لأنه يحتوي علي عناصر غذائية مضادة للأكسدة تحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر مع تقدم العمر، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء مثل القمر، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدام هذه الوصفة الرهيبة في التبيض، سوف يعطي بشرتك حيوية ونعومة غير عادية، يساعد علي تفتيح الأماكن الداكنة وإزالة البقع السوداء من البشرة، يعتبر مقشراً ومرطباً طبيعياً للبشرة، يزيل خلايا البشرة الميتة ويعمل علي تجديدها، لذلك ننصح كل سيدة أو فتاة ترغب في الحصول علي بشرة بيضاء وصافية باستخدام هذا الكريم الرهيب والسحري في التفتيح، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الأرز والحليب السحري في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع. مكونات عمل كريم الأرز والحليب السحري تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم السحري والرهيب في التفتيح وهي كما يلي:-

وهي كما يلي:- نصف كوب من الأرز البودرة.

4 ملاعق كبار من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار معلقة من ماء الورد. مكونات عمل كريم الأرز والحليب السحري طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير كريم الأرز والحليب السحري في المنزل وهي كالاتي:- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الأرز والحليب، ونخلطهم جيداً حتي يتكون لدينا قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون وماء الورد، ونستمر في الخلط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإحضار علبة نظيفة ومحكمة، ونضع بها الخليط ونتركه في الثلاجة قبل الاستخدام لمدة ساعة. نقوم بفرد الخليط علي بشرة نظيفة تماماً من أي شوائب، ونتركه لمدة 30 إلي 40 دقيقة ثم نغسله بالماء البارد. يكرر هذا الخليط كل يوم للحصول علي أفضل النتائج. أهم فوائد كريم الأرز والحليب للبشرة هناك فوائد عديدة جداً لهذا النوع من الكريم سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:- يساعد علي حماية البشرة من أضرار الأشعة الفوق بنفسجية.

يحارب علامات الشيخوخة والتقدم في العمر.

يعمل علي تغذية البشرة وتهدئتها.

يساعد علي تفتيح البشرة بشكل كبير وتنعيمها.

يزيل التجاعيد والبثور السوداء.

يعطي البشرة نعومة ونضارة وإشراق غير عادي. الوسوم

يعد كريم الأرز والحليب السحري ، من أهم وأفضل أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وفعال، لأنه يحتوي علي عناصر غذائية مضادة للأكسدة تحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر مع تقدم العمر، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء مثل القمر، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدام هذه الوصفة الرهيبة في التبيض، سوف يعطي بشرتك حيوية ونعومة غير عادية، يساعد علي تفتيح الأماكن الداكنة وإزالة البقع السوداء من البشرة، يعتبر مقشراً ومرطباً طبيعياً للبشرة، يزيل خلايا البشرة الميتة ويعمل علي تجديدها، لذلك ننصح كل سيدة أو فتاة ترغب في الحصول علي بشرة بيضاء وصافية باستخدام هذا الكريم الرهيب والسحري في التفتيح، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الأرز والحليب السحري في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع. مكونات عمل كريم الأرز والحليب السحري تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم السحري والرهيب في التفتيح وهي كما يلي:-

وهي كما يلي:- نصف كوب من الأرز البودرة.

4 ملاعق كبار من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار معلقة من ماء الورد. مكونات عمل كريم الأرز والحليب السحري طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير كريم الأرز والحليب السحري في المنزل وهي كالاتي:- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الأرز والحليب، ونخلطهم جيداً حتي يتكون لدينا قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون وماء الورد، ونستمر في الخلط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإحضار علبة نظيفة ومحكمة، ونضع بها الخليط ونتركه في الثلاجة قبل الاستخدام لمدة ساعة. نقوم بفرد الخليط علي بشرة نظيفة تماماً من أي شوائب، ونتركه لمدة 30 إلي 40 دقيقة ثم نغسله بالماء البارد. يكرر هذا الخليط كل يوم للحصول علي أفضل النتائج. أهم فوائد كريم الأرز والحليب للبشرة هناك فوائد عديدة جداً لهذا النوع من الكريم سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:- يساعد علي حماية البشرة من أضرار الأشعة الفوق بنفسجية.

يحارب علامات الشيخوخة والتقدم في العمر.

يعمل علي تغذية البشرة وتهدئتها.

يساعد علي تفتيح البشرة بشكل كبير وتنعيمها.

يزيل التجاعيد والبثور السوداء.

يعطي البشرة نعومة ونضارة وإشراق غير عادي.

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