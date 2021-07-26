ماهو الداء النشواني وما أعراضه

الداء النشواني هو مرض ينتج عن تراكم بروتين غير طبيعي في أعضاء وأجهزة الجسم الرئيسية مثل القلب والكلى والكبد والطحال والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وبالتالي يؤثر على أدائها وقد يتفاقم ويسبب فشلها، ولهذا المرض أسباب وأعراض وردت في موقع "مايو كلينك" الطبي، وهي:

أعراض الداء النشواني:

تراكم البروتين غير الطبيعي في الجسم لا تظهر أعراضه إلى عند تفاقم الحالة المرضية، وهذا ما يفسر أنه مرض يصيب كبار السن أكثر من غيرهم، وأعراضه تختلف حسب العضو المصاب، وفي الغالب دوت الخليج:

الشعور بالتعب العام.

أورام في الأرجل وخدر.

وخذر وخدر في اليدين.

اضطرابات في التنفس تظهر بشكل أكبر عند الحركة، أو النوم على الظهر.

اضطرابات في الجهاز الهضمي ومنها الإصابة بالإسهال الدموي أو الإمساك.

فقدان وزن دون مبرر.

كبر في حجم اللسان يؤدي إلى تعرج في أطرافه الملامسة للأسنان، وصعوبة في البلع.

تضخم اللسان إلى الحد الذي يبدو أحيانًا متموجًا عند حافته.

اضطراب في ضربات القلب.

ظهور كدمات في الجلد وتغيرات في سماكته.

أسباب الداء النشواني:

الوراثة تلعب دورًا في الإصابة بالداء النشواني.

الإصابة بالأمراض الوراثية تسبب تراكم للبروتين غير الطبيعي في الجسم.

مرضى الكلى ممن يخضعون لغسيل الكلى يصابون بالداء النشواني.

كبار السن أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالداء النشواني.

الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالداء النشواني.

الأشخاص من العرق الأفريقي معرضون بنسبة أكثر للمرض.

أنواع الداء النشواني:

الداء النشواني الأولي وهو الأكثر شيوعًا ويكثر الإصابة به في الدول المتقدمة، ويصيب القلب والكلى والكبد والأعصاب.

الداء النشواني الثانوي وسببه الأمراض الالتهابية، ويصيب الكلى والكبد والطحال.

الداء النشواني الوراثي، ويصيب الأعصاب والقلب والكلى.

الداء النشواني من النوع البري، ويصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

الداء النشواني الموضعي، ويصيب المثانة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.