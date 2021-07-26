فوائد الخس لصحة الجسم والجهاز المناعي، دوت الخليج فوائد اتفق عليها كافة الأطباء وخبراء الصحة والتغذية والمواقع الطبية المختصة، كون الخس من أبرز وأهم المصادر الغذائية التي ينصح بإدراجها في النظام الغذائي الصحي وتناولها على الدوام.

يوجد 5 أنواع مختلفة للخس، دوت الخليج الخس ذو الرأس، وخس رأس الزبدة، والخس الورقي، والخس الروماني، والخس الساقي؛ وكلها أنواع مهمة وغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان للنمو والتطور مع التقدم بالعمر.

يعد الخس من أصناف الطعام التي لا غنى عنها في العديد من الوصفات، خصوصاً أطباق السلطات لوحده أو مع مجموعة أخرى من الخضروات والفواكه التي تزيد من قيمة الخس الغذائية فيما يتعلق بالصحة العامة.

فوائد الخس لصحة الجسم والجهاز المناعي

في خضم أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام ونصف، يحتل موضوع تقوية المناعة مركز الصدارة في الوقاية من عدوى هذا الفيروس.

وبما أن عماد الجهاز المناعي القوي هو في الغذاء، يأتي الخس في طليعة الأطعمة التي ينصح بتناولها لتحقيق هذا الهدف، إضافة لتعزيز صحة الجسم.

ويورد موقع "ويب طب" لمجموعة من الفوائد الصحية للخس، نستعرضها سوياً بالشكل التالي:

تعزيز المناعة: بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تحارب الإلتهابات، وتعزز الهضم ما يقوي عملية الدفاع ضد البكتيريا الضارة. كما أن الخس غني بفيتامين ج الذي يقي من نزلات البرد والانفلونزا.

المساعدة في إنقاص الوزن: كون الخس منخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون، كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع.

تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول: إضافة لزيادة الكوليسترول الجيد.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: بفضل غناه بالألياف الغذائية التي تحسن الهضم وحركة الإمعاء وتجنب الإمساك والإنتفاخ.

علاج اضطرابات النوم والأرق: كون الخس غني بمادة اللاكتوكاريوم وهي مادة تساعد على الإسترخاء والنوم الجيد.

الحفاظ على بيئة الجسم القلوية: من خلال الموازنة بين البيئة الحمضية والقاعدية، وتنظيف الجسم من السموم.

يعد الخس غذاء مناسباً لمرضى السكري بسبب انخفاض مؤشر السكر فيه، وانخفاض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون وغناه بالألياف.

مكافحة السرطان: بسبب صبغة الكلوروفيل الخضراء الموجودة في الخضار الورقية كالخس والتي تساهم في تقليل خطر الاصابة ببعض السرطانات، منها سرطان القولون.

تعزيز صحة العظام وتقويتها: يحتوي الخس على فيتامين ك الضروري لبناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الاصابة بهشاشة العظام.

تحسين صحة العين والنظر: بفضل محتوى الخس من مضادات الأكسدة، خصوصاً فيتامين أ وفيتامين ج.

فوائد الخس للحامل

يمكن للمرأة الحامل الإستفادة من خصائص الخس في الحفاظ على حمل سليم وآمن، بفضل محتواه من العناصر الأساسية التي تضمن نمو الجهاز العصبي للجنين، ومنع النزيف، والوقاية من الإمساك أثناء الحمل.

كما أن الخس مفيد للحامل لجهة المساعدة على الإسترخاء والنوم العميق، وتنظيم مستويات الكوليسترول، والوقاية من الالتهابات والعدوى الميكروبية، وتنظيم مستويات ضغط الدم، والوقاية من السرطان، وتقليل التوتر، والحفاظ على الخلايا العصبية من التلف والموت.

فوائد الخس الجمالية

فضلاً عن فوائده الصحية المتعددة، فإن للخس تأثيرات إيجابية على صحة الجلد والشعر، إن لجهة منع وتأخير ظهور التجاعيد، أو لجهة تجديد خلايا الجلد، والوقاية من حب الشباب، والحماية من أشعة الشمس، وإزالة السموم من الجلد.

وفيما يتعلق بالشعر، يضفي تناول الخس المزيد من الصحة والرونق ويقي من تساقط وتقصف الشعر.

توصيات حول تناول الخس

كما دوت الخليج الحال مع كافة الخضروات والفواكه الأخرى، لا بد من مراعاة حصص الخضار المسموح بها يومياً وتناول الخس ضمن هذه الحصص.

وينصح بغسل الخس جيداً قبل تناوله، كونه من أكثر المحاصيل الزراعية القابلة للتلوث بالأسمدة، والاتربة، أو الميكروبات. وبشكل خاص، ينصح مرضى القلب والأشخاص الذين يتناولون أدوية مضاد للتخثر، بالإعتدال في تناول الخس كون محتواه من فيتامين ك يمكن أن يتعارض مع آلية عمل هذه الأدوية.