ماسك الشوفان والسكر البني من أفضل الوصفات التي تساعد على تقشير البشرة طبيعيا بنسبة مئة بالمئة، كما أن طريقة تحضيره سهلة جدا ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل ماسك التفتيح السريع الفوري وماسك النشا والحليب لتفتيح وتنعيم البشرة وكذلك صابونة الخيار لترطيب البشرة وأيضا ماسك الخيار والطماطم لتفتيح لون البشرة وغيرها الكثير من الوصفات الأخرى، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك الشوفان والسكر البني المقشر الطبيعي للبشرة.

مكونات ماسك الشوفان والسكر البني

يتكون الماسك من مكونات بسيطة وسنتعرف فيما يلي على هذه المكونات وهي كالاتي:

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

وملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من السكر البني المطحون.

ملعقة من زيت الجوجوبا الذي يساعد على الترطيب.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك الشوفان والسكر البني والماسكات عامة بطريقة سهلة وبسيطة وهى كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض في إناء صغير.

ونخلطها جيدا حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

طريقة الاستعمال هذا الماسك والماسكات بشكل عام تختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف المكونات التي يحتوي عليها الماسك وطريقة استعماله كالتالي

نقوم بتطبيق الماسك على الوجه المبلل في المناطق التي نريد تقشيرها.

بعد ذلك نقوم بتدليك المنطقة التي نريد تقشيرها جيدا لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ.

فوائد ماسك الشوفان

يحتوي ماسك الشوفان على العديد من الفوائد التي تساعد في الحفاظ على صحة وجمال البشرة وهذه الفوائد كالتالي: