افضل لون صبغه يغطي الشيب ويقضي علي جميع الشعر الأبيض نهائيا

افضل لون صبغه يغطي الشيب ، كما نعلم إن السيدات يهتمون بجمالهم، حيث إن بعض النساء يعانون من مشكله الشعر الأبيض، سنتعرف في هذا المقال علي افضل الأشياء لكي تمنع الشعر من تغير لونه للون الأبيض، وكذلك نعلم إن افضل صبغه لهذا الشعر هي التي لا تحتوي علي الامونيا وهذه المادة تعمل علي تلف الشعر وتساقطه، ولهذا تبحث جميع السيدات علي صبغه رائعه للشيب، وسنتعرف ألان ماهي افضل أنواع الصبغة والتي ستعطي نتيجة مذهله ومضمونه.

افضل لون صبغه يغطي الشيب

كما نعلم إن هناك العديد من الألوان، التي تعمل علي تغطيه الشعر الأبيض، ومن اشهر الألوان هي اللون البني والأحمر حيث انهم ألوان غامقه وستعمل جيدا مع الشعر.

خلطه سحريه لعلاج الشيب

هناك الكثير من الخلطات مثل خلطة الحناء والنسكافية التي يمكنك الحصول عليها لعلاج الشيب، وأيضًا:

خلطه القهوة مع الحنة: نضع نصف كوب من القهوة مع كوب من الحنه، ونقوم بالعجن جيدا، ثم نضعه علي الشعر لمده تصل لنصف ساعه، ونقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وسنلاحظ بعد غسل الشعر الحصول علي لون بني بندقي، وبدون أي مواد مضره أو ماده ألامونيا.

نضع نصف كوب من القهوة مع كوب من الحنه، ونقوم بالعجن جيدا، ثم نضعه علي الشعر لمده تصل لنصف ساعه، ونقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وسنلاحظ بعد غسل الشعر الحصول علي لون بني بندقي، وبدون أي مواد مضره أو ماده ألامونيا. خلطة الكركم: يمكن إن نستخدم ألكركم لعلاج الشيب، والتخلص للابد من الشعر الأبيض،حيث يمكن إن نضع ألكركم مع الكركادية، ونضيف عليهم معلقه من زيت الزيتون، حتا لا يسبب الجفاف للشعر، ونتركه لمده تصل ل 40 دقيقه، ثم يغسل ونكرر تلك الخلطة 3 مرات في أسبوعين فقط.

يمكن أن نستخدم علاج مفعوله ممتاز من الصيدلية بدلاً من الصبغات، وأذأ كنتي لا تجيدي استعمالها يمكنك الاستعانة بمتخصص أخر.

علاج للتخلص من الشيبافضل لون صبغه يغطي الشيب بدون أمونيا

تعتبر صبغه الكولستون، من افضل أنواع الصبغات واهمها.