طريقة عمل البريوش القطني الهش بالخلطة الفرنسية بدون جهد في دقائق معدودة

يعد البريوش أحد أشهر المعجنات التي توجد في المطابخ الفرنسية، ويتميز بأن له مذاق رائع وبخاصة عند تناوله على وجبة الفطور في الصباح، والجدير بالذكر أن له عدة فوائد يستفيد منها الجسم، ويمكن استبدال الخبز العادي به، ولهذا تريد أمهات كثيرات أن يصلن لأسهل وأبسط طريقة لعمل البريوش القطني في المنزل والحصول على أفضل نتيجة.

طريقة عمل البريوش القطني

يمكن تحضير البريوش القطني بأسهل طريقة في المنزل دون بذل مجهود أو دون تكلفة كبيرة على الأم، وهذا يتم عن طريق استخدام المكونات التالية :

عدد 3 أكواب من الدقيق.

مقدار ربع كوب سكر بودرة.

مقدار ربع كوب حليب بودرة.

بيضة واحدة.

مقدار ربع كوب زبدة.

ملعقة واحدة خميرة كبيرة.

مقدار ربع ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون.

ماء فاتر للعجين.

وعاء عميق للعجين.

قماشة قطنية خفيفة.

في البداية نجهز الوعاء الخاص بالعجن وبعد ذلك نضع فيه الدقيق بعد نخله حتى يتخلص من أي شوائب توجد به نهائيا.

بعد ذلك نحضر الكوب الزجاجي ونضع به الماء الفاتر والحليب البودرة مع الخميرة ونضيف لهم نصف الكمية من السكر ونمزجهم معاً جيداً حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من السكر مع البيض والدقيق ونستمر في خلطهم معاً.

ثم نضع الفانيليا على الخليط وكذلك الملح، وقشر الليمون ونخلطهم معاً لنحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجين باستخدام قماشة من القطن ونضع العجين المغطى في مكان دافيء قليلاً لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها.

وبعد التأكد من أن العجينة قد اختمرت نقوم بتقطيعها إلى 3 أجزاء متساويين ونتركها حتى تستريح مرة أخرى، ونغطيها لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

ثم نجهز الصنية المخصصة بعد دهنها بفرشاة بالسمن ورشها بالدقيق، نضع فيها العجين.

ثم تترك بداخل الفرن لمدة نصف ساعة لتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها وتقدم ساخنة بعد تزيينها بالسكر البودرة أو بالمربى حسب الذوق بألف هنا وشفا.

مكونات البريوش القطني :طريقة تحضير البريوش القطني :