أسهل طريقة لعمل بيتزا الطاسة السريعة في 10 دقائق

البيتزا من الأطعمة التي لا يمكننا أن نستغني عنها في حياتنا لأنها ذات مذاق رائع ومميز لا يمكننا أن نجده في أي أطعمة أخرى، والكبار والصغار على حد سواء يحبون البيتزا كثيرًا، لهذا هناك طلب دائم من قبل الأطفال حول الحصول على البيتزا ولأننا نفضل الأطعمة المنزلية نبحث عن أفضل طرق تحضير البيتزا وخاصةً الطرق التي لا تحتاج للكثير من الوقت مثل بيتزا الطاسة السريعة ونقدمها لكم بأفضل وأسهل طريقة لتحضيرها. مكونات بيتزا الطاسة السريعة مكونات بيتزا الطاسة السريعة لتحضير عجينة البيتزا كوب واحد كامل دقيق أبيض.

نصف ملعقة ذات حجم صغير خميرة فورية.

ربع كوب أو أقل حسب الحاجة ماء دافئ.

نصف ملعقة ذات حجم صغير سكر أبيض.

ملعقة واحدة ذات حجم كبير زيت زيتون.

نصف ملعقة ذات حجم صغير ملح. لتحضير حشوة البيتزا ربع كوب جبن موتزاريلا مبشور.

ملعقة ذات حجم صغير زيت زيتون.

وربع كوب من الجبن الشيدر المبشور.

قطع دجاج محمرة أو شرائح بيبروني حسب الرغبة. طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة تتميز طريقة عمل البيتزا السريعة بيتزا الطاسة بأنها لا تحتاج وقت طويل حتى أننا يمكننا أن نستغني عن تخمير العجينة في تلك الطريقة لكي تصبح جاهزة في أقل من 15 دقيقة بوقت التحضير، أما عن خطوات تحضير بيتزا الطاسة: نبدأ بخلط مقادير العجينة معًا حيث يتم وضع الخميرة ومقدار الماء الدافئ معًا ونقلبهم مرة واحدة حتى يصيرا جاهزان.

أثناء وقت التخمير نقوم بوضع باقي المقادير الجافة مع بعضها وهي الدقيق والسكر وكذلك كمية الملح ونضيف الزيت في النهاية ونقوم بمزج المقادير الجافة والسائلة سويًا.

يتم التقليب جيدًا حتى تصبح العجينة جاهزة للاستخدام.

نقوم برش مقدار دقيق بسيط على سطح نظيف ويكون مستوي لوضع العجينة عليه لفردها جيدًا.

نقوم بتغطية العجينة حتى نجهز باقي المقادير المطلوبة.

نجهز صلصة البيتزا حيث يتم تشويح الثوم على النار في الزيت ووضع مقدار مناسب من صلصة الطماطم.

عندما تصير جاهزة نرفعها عن النار.

في مقلاة واسعة مدهونة بالزيت توضع عجينة البيتزا برفق ويتم دهنها من أعلى بالصلصة.

توضع المقلاة على حرارة متوسطة لكي يكتسب الجانب الأسفل لون ذهبي ومن ثم يتم القلب للجهة الأخرى لوضع مكونات حشو البيتزا والتسخين لخمس دقائق أخرى حتى تصير جاهزة. الوسوم

البيتزا من الأطعمة التي لا يمكننا أن نستغني عنها في حياتنا لأنها ذات مذاق رائع ومميز لا يمكننا أن نجده في أي أطعمة أخرى، والكبار والصغار على حد سواء يحبون البيتزا كثيرًا، لهذا هناك طلب دائم من قبل الأطفال حول الحصول على البيتزا ولأننا نفضل الأطعمة المنزلية نبحث عن أفضل طرق تحضير البيتزا وخاصةً الطرق التي لا تحتاج للكثير من الوقت مثل بيتزا الطاسة السريعة ونقدمها لكم بأفضل وأسهل طريقة لتحضيرها. مكونات بيتزا الطاسة السريعة مكونات بيتزا الطاسة السريعة لتحضير عجينة البيتزا كوب واحد كامل دقيق أبيض.

نصف ملعقة ذات حجم صغير خميرة فورية.

ربع كوب أو أقل حسب الحاجة ماء دافئ.

نصف ملعقة ذات حجم صغير سكر أبيض.

ملعقة واحدة ذات حجم كبير زيت زيتون.

نصف ملعقة ذات حجم صغير ملح. لتحضير حشوة البيتزا ربع كوب جبن موتزاريلا مبشور.

ملعقة ذات حجم صغير زيت زيتون.

وربع كوب من الجبن الشيدر المبشور.

قطع دجاج محمرة أو شرائح بيبروني حسب الرغبة. طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة تتميز طريقة عمل البيتزا السريعة بيتزا الطاسة بأنها لا تحتاج وقت طويل حتى أننا يمكننا أن نستغني عن تخمير العجينة في تلك الطريقة لكي تصبح جاهزة في أقل من 15 دقيقة بوقت التحضير، أما عن خطوات تحضير بيتزا الطاسة: نبدأ بخلط مقادير العجينة معًا حيث يتم وضع الخميرة ومقدار الماء الدافئ معًا ونقلبهم مرة واحدة حتى يصيرا جاهزان.

أثناء وقت التخمير نقوم بوضع باقي المقادير الجافة مع بعضها وهي الدقيق والسكر وكذلك كمية الملح ونضيف الزيت في النهاية ونقوم بمزج المقادير الجافة والسائلة سويًا.

يتم التقليب جيدًا حتى تصبح العجينة جاهزة للاستخدام.

نقوم برش مقدار دقيق بسيط على سطح نظيف ويكون مستوي لوضع العجينة عليه لفردها جيدًا.

نقوم بتغطية العجينة حتى نجهز باقي المقادير المطلوبة.

نجهز صلصة البيتزا حيث يتم تشويح الثوم على النار في الزيت ووضع مقدار مناسب من صلصة الطماطم.

عندما تصير جاهزة نرفعها عن النار.

في مقلاة واسعة مدهونة بالزيت توضع عجينة البيتزا برفق ويتم دهنها من أعلى بالصلصة.

توضع المقلاة على حرارة متوسطة لكي يكتسب الجانب الأسفل لون ذهبي ومن ثم يتم القلب للجهة الأخرى لوضع مكونات حشو البيتزا والتسخين لخمس دقائق أخرى حتى تصير جاهزة.

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