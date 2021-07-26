ماسك القشطة والحليب السحري:لتبيض الوجه في ثواني لن تتخيلي نتائجة2021

نقدم اليوم ماسك القشطة والحليب السحري ، في التبيض من اول استعمال، ويعمل بشكل كبير علي تفتيح وتبيض البشرة فوري، ونتائج خرافية للغاية، ويمكن عمل اكثر من كريم بالحليب للحصول علي بشرة ناعمة، وجميلة، ومشرقة كالقمر في اقل وقت ممكن، وباقل امكانيات، ومكونات طبيعية موجودة داخل كل منزل دون استخدام المواد الضارة بالبشرة التي تسبب مشاكل كثيرة في البشرة، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد ماسك القشطة والحليب السحري لتبيض الوجه والجسم كله في ثواني ونتائج رهيبة2021.

مكونات عمل ماسك القشطة والحليب السحري في تبيض الوجه من اول استعمال

سوف نتعرف اليوم علي المكونات الخاصة بعمل الماسك السحري في التبيض الفوري ويعطيكي بشرة مشرقة كالقمر بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقتين من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من القشطة.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من النشا.

معلقتين من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

يوجد العديد من طرق التحضير للماسك ولاكن اليوم نقدم لكم طريقة سهلة للغاية وتوفر معكم في الوقت وهي طريقة بسيطة جدا لتحضير وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نقوم بوضع الدقيق والحليب البودرة والنشا ونقلب المكونات الجافة حيداً. ثم نضيف عليهم القشطة وماء الورد ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس ويصبح لدينا خليط كريمي متجانس. نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء حتي يتم تنظيف الوجه من الدهون ثم نضع طبقة من الخليط علي الوجه بتساوي. ثم نترك الخليط علي الوجه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم نغسل الوجه جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات اسبوعيا لمدة شهر.

فوائد ماسك القشطة والحليب للوجه ومد تأثيره علي البشرة في التفتيح الفوري

نتعرف معا الان علي بعض الفوائد الخاصة بالماسك السحري والرهيب في التفتيح والتبيض من اول استعمال فوري دون تكلفة وهي كالتالي:-