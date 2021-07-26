بدون الم ومعاناة وبملعقة فازلين إزالة شعر الوجه والجسم والبيكيني من الجذور نهائياً

من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من النساء هي مشكلة الشعر الغير مرغوب فيه الذي يظهر في الجسم والذي يصعب التخلص منه، وقد تضطر العديد منهم استخدام الطرق التقليدية المؤلمة، والتي ينتج عنها الكثير من السلبيات والأضرار بالبشرة ولكن هناك طريقة سهلة سوف نتعرف عليها فيها هذا المقال وهي إزالة الشعر الزائد بالفازلين بكل سهولة وبدون اي الالم.

فوائد الفازلين للبشرة

الفازلين فوائد متعددة للبشرة فهو بالإضافة إلى أنه يمكن خلطه مع بعض المواد الطبيعية لإزالة الشعر الزائد فهو أيضًا له تأثير إيجابي للبشرة ومن أهم فوائده هي كالأتي:

يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات

يساعد على تفتيح البشرة والقضاء على التصبغات والبقع السوداء

يعمل على إزالة الشعر الزائد من الجسم، وخاصتًا المناطق الحساسة بالإضافة إلى تفتيح الاماكن الغامقة منها.

وصفات الفازلين للتخلص من الشعر الزائد

من أهم الوصفات التي تستخدم لإزالة الشعر بدون اى الم او مجهود وهي كالأتي:

المكونات

ثلاث ملاعق كبار من كريم نبات السعد

ملعقة ونصف من كريم الفازلين

طريقة التحضير

اخلطي المكونات جيدًا، وزعي الخليط على كل الأماكن التي ترغبين بإزالة الشعر الزائد منها، افركي المكان جيدًا لازالة الشعر بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم

المكونات

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقتين صغيرتين من طحين الحمص

نصف ملعقة صغيرة من الملح الخشن

ملعقة من اللبن الحليب

طريقة التحضير